〈台股盤後〉權值股漲幅收斂 挑戰萬七失利

台股今 (14) 日開高再度反彈，開盤 1 小時最高來到 16940 點，不過終場在權值股僅小幅上漲或維持平盤的情況下，漲幅收斂，挑戰萬七失利，終場收 16915.71，漲幅 0.45%，成交量縮減至 2698.15 億。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 收平盤、鴻海 (2317-TW) 站回百元大關，漲 2.35%，日月光投控 (3711-TW) 小漲 0.82%，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 收平盤、國泰金 (2882-TW) 小漲 0.44%，聯發科 (2454-TW) 則小跌 0.11%。

類股部分， IC 族群表現強勢，來頡 (6799-TW) 一度攻漲停，最終漲幅 7%，達 (6138-TW) 漲逾 5%，安國 (8054-TW)、威鋒電子 (6756-TW) 漲幅約 3%，譜瑞 - KY(4966-TW) 漲逾 2%。

電子相關類股表現強勁，華碩 (2357-TW) 在最後攻上漲停價 396 元，敦泰 (3545-TW)、 通嘉 (3588-TW) 漲逾 8%，威盛 (2388-TW) 漲逾 7%，金像電 (2368-TW)、祥碩 (5296-TW) 以及聯德 (3308-TW) 皆漲逾 6%。

長榮 (2603-TW) 帶動整體航運股，盤中一度漲逾 8%，終場漲 5%。龍德造船 (6753-TW)、志信 (2611-TW)、亞航 (2630-TW) 漲逾 2%，長榮航太 (2645-TW) 漲逾 1%。

個股部分，安克 (4188-TW)、東隆興 (4401-TW) 以及宇環 (3276-TW) 漲停。