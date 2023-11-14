〈台股盤中〉萬七前近關情怯量縮 類股間維持輪動

台股加權指數今 (14) 日再度強彈，力拚站穩萬七大關，開盤 1 小時最高來到 16940 點，不過，預估成交值縮至約 2800 億元，近關情怯氣氛轉強，由類股持續輪動，轉由長榮 (2603-TW) 帶動航運股，以及 IC 族群接棒多頭火種。

長榮即便面臨第三季海運旺季不旺，仍成功單季賺達 1 個股本，激勵早盤股價一度漲逾 8%，盤中漲幅處在半根停板上下，帶動航運股交投氣氛，龍德造船 (6753-TW)、漢翔 (2634-TW)、長榮航太(2645-TW) 和志信 (2611-TW)、亞航(2630-TW)、陽明(2603-TW) 均漲 2% 上下，萬海 (2615-TW)、四維航(5608-TW) 和慧洋 - KY(2637-TW) 漲 1% 之上。

IC 族群中，來頡 (6799-TW) 一度漲停，通嘉 (3588-TW)、茂達 (6138-TW) 漲逾 4%，矽力 *-KY(6415-TW)、類比科 (3438-TW) 和安國 (8054-TW) 均漲 3.5% 上，譜瑞 - KY、(4966-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、致新 (8081-TW) 和虹冠電 (3257-TW) 漲 2% 上下。

視訊相關族群中，圓剛 (2417-TW) 大漲近 8%，圓展 (3669-TW) 和兆赫 (2485-TW) 漲 4% 上下。

文創產業中，必應 (6625-TW) 漲半根停板，寬魚國際 (6101-TW)、寬宏藝術 (6596-TW) 和華研 (8446-TW) 均在紅盤上。

個股間也持續有多頭點火，宇環 (3276-TW) 漲停，華碩 (2357-TW) 一度漲停，敦泰 (3545-TW) 漲 7%，材料 - KY(4763-TW)、潤泰全 (2915-TW)、皇昌 (2543-TW)、金像電 (2368-TW) 和聯鈞 (3450-TW) 漲半根停板左右。

元大投顧指出，11 月起台股急漲衝高，目前 11 月長紅 K 棒已逐步收復 9-10 月的實體長黑 K 高點，惟面臨大盤 8 月的起跌點也是下半年的相對大量區，指數欲向上續攻，仍須電子權值股續強表態，伴隨傳產指數築底回升。

選股方面，投資人除了檢視 10 月營收、第三季季報等業績表現，籌碼面可觀察法人延續買超、資減券增價強的標的，可望掌握個股的軋空行情。