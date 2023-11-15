〈美股13F報告〉索羅斯Q3新敲進安謀 減持輝達、微軟和Rivian

有「金融巨鱷」之稱的傳奇投資人索羅斯 (George Soros)，旗下基金在第三季建倉幾檔新上市的股票，包含 IC 設計商安謀 (ARM-US)，同時加碼部分科技公司，但賣出輝達(NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 等科技巨頭以及電動車新創 Rivian(RIVN-US) 的部分持股。

根據周二 (14 日) 提交的申報文件，索羅斯基金上季斥資 1740 萬美元，買入 32.5 萬股的安謀 (ARM-US) 股票，同時敲進上市不久的幾檔 IPO 新股，包含經營線上生鮮雜貨配送平台 Instacart 的 Maplebear(CART-US) 和數位行銷公司 Klaviyo(KVYO-US)。

該基金還新買進約 4.1 萬股的蘋果 (AAPL-US)、6.2 萬股的 Datadog(DDOG-US)、57.5 萬股的 Splunk(SPLK-US)，還有 Snowflake(SNOW-US) 和台積電 ADR(TSM-US)。

其他科技股的部分，索羅斯上季加碼 12.5 萬股的 Uber(UBER-US)，持股部位增加 16.6%，達到約 88 萬股，同時增持 4.2 萬股的 DoorDash(DASH-US) 股票，持倉量增加 30.9% 至約 18 萬股。

索羅斯上季並加碼買進通用汽車 (GM-US)，但賣出 420 萬股的 Rivian，並分別減持約 1 萬股的微軟和輝達。