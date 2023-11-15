Pichai證實 谷歌支付蘋果36% Safari搜尋營收

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 周二 (14 日) 證實，根據預設搜尋協議的條款，蘋果 Safari 搜尋引擎營收中 36% 來自谷歌。

《要塞英雄》開發商 Epic Games 先前對谷歌提起一起訴訟，主張谷歌在其 Google Play 商店有非法壟斷的行為。芝加哥大學經濟學教授 Kevin Murphy 以專家證人身分，周一在華盛頓特區的反壟斷法庭上代表谷歌作證，披露谷歌與蘋果的營收共享協議細節，並在回答 Alphabet 方律師提問時，無意間透露了「36%」這個數據。

Epic 方的律師隨後詢問 Pichai，谷歌證人提供的細節是否準確，Pichai 回答「是的」。關於具體金額，Pichai 表示超過 100 億美元，但 Epic 律師則反駁稱實際上是 180 億美元。

Epic 律師隨後聲稱，谷歌向 Android 最大硬體合作夥伴三星支付的費用還不到向蘋果支付的一半。Pichai 則回覆「不確定，但有可能。」

在周二的審判開始時，谷歌和蘋果的律師要求法官隱瞞數據，但因為該法庭為公開審理，因此沒有被法官接受。

2022 年，谷歌在流量獲取成本 (TAC) 上花費了近 490 億美元。谷歌的 TAC 成本包括向蘋果和三星等公司支付的所有費用，換取這些公司在其設備中將谷歌搜尋引擎定為預設。

Epic 也曾對蘋果 (AAPL-US) 提起類似訴訟，但已於 4 月在聯邦上訴法院敗訴。

谷歌、三星和蘋果均沒有立即回應置評請求。