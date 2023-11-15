連10漲！輝達收創歷史高點 大摩喊加碼：Q3再創強勁一季

輝達 (NVDA-US) 股價連續 10 日上漲，周二 (14 日) 上漲 2.13%，收創歷史新高每股 496.56 美元。

該股今年 8 月 24 日盤中高點曾達 502.66 美元，但當日收盤回落至 471.59 美元。

因通膨數據振奮風險交易，周二美股大盤上漲，但除此之外，輝達股價上漲動力還來自其最新人工智慧 (AI) 系統 H200 的發布，以及該公司下周 (11 月 21 日) 將發布的第三季財報。

隨著 AI 的持續普及，分析師在業績公佈前對該股持樂觀態度。摩根士丹利分析師周二表示，輝達已準備好迎接另一個「非常強勁」的季度。

分析師表示，「供應鏈急劇增長和供應緊繃前所未有的結合，這一點完全沒有改變。」大摩小幅上調輝達 10 月季度的業績，目前 1 月季度的營收比華爾街高出 20 億美元。大摩重申對輝達股票的「加碼」評級與 600 美元目標價，並將其列入「首選」名單。

大摩認為，從供應鏈和需求 / 可用性兩方面極度檢視，該股可能會繼續上漲，除此之外，焦點將是顧客的投資報酬率 (ROI)。

除了大摩，德意志銀行也預期輝達將再度迎接「超越預期並上修」的雙贏季度。

「與上季類似，隨著輝達持續大量對應 AI 運算建設需求，財報若再度大幅超越預期和上修數據也不令人意外，儘管多頭已經很大程度上預期了這種上修數十億美元的可能性。」

德意志銀行評論道。該行將輝達股票評為「續抱」，目標價為 560 美元。