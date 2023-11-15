〈美股13F報告〉「大賣空」貝瑞逆勢做空半導體股 平倉大盤ETF看跌選擇權

監管文件顯示，「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 已結束對標普 500 指數和那斯達克 100 指數的空頭押注，並從 9 月底開始買進針對輝達 (NVDA-US) 在內等一籃子半導體股的看跌選擇權。

美股 13F 文件顯示，貝瑞的的避險基金 Scion Asset Management 上季將持倉砍至僅剩 13 個，清算對 20 幾檔股票和 ETF 的押注，同時建立對 iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 和 Booking Holdings(BKNG-US) 的看跌選擇權部位。

根據文件，Scion 平倉手中針對 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 和 Invesco 那斯達克 100 指數 ETF(QQQ-US) 的看跌部位。標普 500 和那指 100 在 7 月觸頂後，上季分別下跌 3.7% 和 3.1%。

值得注意的是，Scion 上季買進 10 萬股的 iShares 半導體 ETF 看跌選擇權，雖然遠小於 Q2 針對標普和那指 100 的看跌押注，其做空 iShares 半導體 ETF 的想法仍引發市場關注。

半導體產業是今年人工智慧 (AI) 熱潮的最大受惠者之一，並以美股七巨頭 (Magnificent Seven) 成員之一的輝達 (NVDA-US) 為首。

Scion 上季還重新建立阿里巴巴 (BABA-US) 和京東 (JD-US) 的多頭部位。6 月底至 9 月期間，阿里巴巴股價累計上漲 4%，京東下跌 15%。

Scion 也增持 7.5 萬股 Stellantis NV(STLA-US)，持股規模高達 765 萬美元，是該公司的最大重倉股。