Fed官員：通膨正以至少40年來最快速度降溫 但不會平穩下滑

美國公布 10 月通膨率降溫後，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，美國通膨正以至少 40 年以來最快的速度降溫，且失業率升幅有限，但同時警告，Fed 還有長路要走。

美國周二 (14 日) 公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 3.2%，從 9 月的 3.7% 明顯下滑，核心 CPI 年增率則從前月的 4.1% 減緩至 4%。同時，本月初公布的非農就業報告顯示，10 月失業率從 3.8% 略升至 3.9%

報告公布後，不只一位 Fed 官員表示樂見 CPI 年增率減緩，但不忘強調要達到 Fed 的 2% 目標，還有迢迢長路要走。

古爾斯比周二在底特律經濟俱樂部舉辦的活動中說：「(通膨降溫) 持續有進展，儘管我們還有長路要走。」商品通膨已經降下來，非住房服務通膨通常比較慢才會跟著調整，因此未來幾個月將進一步關注住房通膨的走向。」

Fed 的 2% 通膨目標用的是另一個指標，即所謂的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，而 9 月的數字是 3.4%。

古爾斯比說：「整體而言，在通膨降溫的道路上，總會有些顛頗。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Michael Barr) 同日稍早在南卡羅來納州一場活動中表示，雖然最近幾個月在抑制物價壓力上出現「實質」進展，但他不相信通膨會平穩下滑到 2%。

他說：「通膨數字的確降下來了，但大部分降幅來自疫情期間飆漲後的逆轉走勢。住房和住房通膨仍遠高於歷史水準，服務通膨也一樣。」

面對周二的通膨報告，投資人普遍給予正面回應，美股三大指數攜手上漲，市場並預測 12 月再次降息的機率幾乎降到 0%。Fed 11 月初也決議二度按兵不動，把利率維持在 5.25-5.50%。

Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 則說，在高通膨可能持續的情況下，Fed 官員可能需要採取更有力的行動，以穩定通膨預期。