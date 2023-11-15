美眾院通過短期支出法案 參院兩黨領袖已表態支持

美國眾議院周二 (14 日) 通過一項短期支出法案，避免聯邦政府陷入停擺，該法案目前已送交參議院，且參院兩黨領袖均表態支持。

甫上任的眾議院議長強生 (Mike Johnson) 成功克服部分共和黨同僚的反對，以 336 對 95 票的表決結果，拿下任期內的第一場重要勝利。

為了防止政府關門，參眾兩院必須趕在當前資金撥款期限於周五 (17 日) 午夜到期前通過法案，並由總統拜登 (Joe Biden) 簽署立法。

這份短期法案將把部分資金的撥款期限延長至 2024 年，讓國會議員有更多時間制定詳細的支出法案，涉及軍事、科學研究等領域。部分共和黨右翼人士表示，他們對法案未包含大幅削減支出以及邊境安全措施感到沮喪。

根據法案，包含軍事建設、退伍軍人福利、交通、住房、城市發展、農業、食品和藥物管理局、能源以及水資源等項目資金的撥款期限，將延長至明年 1 月 19 日，對國防部在內等其他機構的撥款期限則延長至 2 月初。

這已是美國朝野今年第三度就撥款問題陷入僵局，今天春天，美國才因為債務總額超過 31 兆美元上限而陷入長達數月的僵局，導致聯邦政府瀕臨債務違約。

信評機構穆迪 (Moody’s) 上周五 (10 日) 將美國信用評等展望自「穩定」調降至「負向」，除了美債利息成本大幅上升以外，國會政治兩極化也是重要因素。