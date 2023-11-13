美國債市對美股影響力 比財報季更大

美股財報季正在進行中，但美債市場對美股的影響比任何公司基本面都要大。

最近幾個月美股走勢震盪。但相較之下，債市的走勢更為誇張。10 月中旬，10 年期美債殖利率從 6 月底的 3.95% 飆升至接近 5%，觸及 16 年來高點，買家蜂擁而至。到了 11 月 3 日，殖利率又回落至 4.52%。在殖利率起伏影響下，從 7 月底到 10 月底，標普 500 指數下跌了 10%，後來又上漲了 7.5%。

債券對股市的影響上周再次顯現。上周四 (9 日)，240 億美元 30 年期美國國債拍賣需求疲軟，一級交易商被迫認購發行量的 25%，是過去一年平均水準的 2 倍多。這次國債拍賣意味著美國財政部必須以高於市場利率的價格來吸引投資人買入債券，之前一直在上漲的標普 500 指數當天下跌 0.8%。

由此可以預見接下來會發生什麼。截至 9 月的 2023 財年，美國聯邦政府赤字為 1.7 兆美元，大量借款意味著大舉發行國債。而與此同時，過去 10 年最大的兩個國債買家已經退出市場：Fed 正在縮表，中國正在減持美國國債。事實證明，美國國債的需求並不是無限的。

Chilton Trust 固定收益部門投資長霍蘭 (Tim Horan) 說：「如果國債拍賣失敗，可以肯定那將是一個『明斯基時刻』(Minsky Moment)，即資產價格崩潰的時刻。」

美國的財政政策對殖利率的影響只會越來越大。本周赤字問題將再次成為關注焦點，要想避免政府關門，周五 (17 日) 是國會的最後期限。即便是最樂觀的人，也不指望國會能在眾議院新議長的領導下突然恢復財政紀律和平衡預算。更有可能出現的結果是政府關門，或者達成某種決議讓目前支出超過收入的局面繼續下去。10 年期美國國債殖利率重回 5% 並非不可能。

Harris Associates 固定收益聯席主管阿巴斯 (Adam Abbas) 說：「短期內風險在於殖利率上升。美債供應量非常大，赤字問題也越來越受關注，華盛頓似乎沒有一個真正的長期解決方案。」

財政政策的影響力正在加大，與此同時，Fed 的影響力也並沒有完全減弱。Fed 是有可能不再升息，但也有可能繼續升息。Fed 主席鮑爾上周強調，進一步升息並非不可能，之前 Fed 看到通膨的一些「假象」，現在需要看到反通膨力量能夠持續兩個月以上，才會宣布任務已經完成。