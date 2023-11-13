北美航空公司看好亞洲航線是下個獲利主力來源

北美航空業者在 2024 年將加速重返亞太地區，看好該地區將成為成本飆升之際下一個高獲利收入來源。

亞洲經濟的反彈對於航空公司來說尤其重要，因為長途航線占營收比例更大。部分分析師表示，去年夏天航空公司利用飛往歐洲航班的天價票價來應對被壓抑的需求。但隨著運能成長，明年可能不會重現這種價格。

商務出差是航空公司的搖錢樹，在亞洲也出現反彈。全球商務旅遊協會的數據顯示，今年亞太地區的旅遊支出預計將成長 41%，達到 5670 億美元，到 2027 年將增至 8000 億美元。

加拿大航空負責航線規劃的副總裁指出，預計明年飛往亞洲的客流量將接近 2019 年水準的 80% 左右。預估運力較 2022 年強勁反彈；2022 年當時該公司的亞太地區運力只有 2019 年水準的 33%。

根據航空分析公司 Cirium 的數據，雖然聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 本季向亞太地區提供的座位數量較 2019 年有所減少，但這個數字同比增加了 75%。

2024 年前三個月，這個數字將年增約 79%。相較之下，美國三大航空公司飛往歐洲的航班座位數將只以年增 6% 的速度成長。

勞動力和燃料成本飆升給利潤帶來壓力，加上國內票價不斷下降，前往亞洲旅遊也是高獲利收入的一個來源。

聯航商務長諾切拉 (Andrew Nocella) 在本月稍早的會議上表示，「美國本地市場已趨於成熟。」「想再有 7%、8% 或 9% 的成長率是不可能的；但在海外，我們認為還有更多機會。」

疫情過後，亞太地區的全球旅遊需求復甦落後於美國和歐洲。雖然自新開放邊境以來該地區的客運量激增，但國際航空公司運能仍低於 2019 年水準。

供需不對稱正在推高營運商的獲利率。第 3 季亞太地區是聯航和達美繼跨大西洋航線之後乘客收入第二高的市場。

隨著國內航班成長放緩，達美航空正將運力轉移到國際休閒目的地。該航空公司將在 12 月當季將飛往亞太地區的運力增加 50%，並預計新航班將可「增加利潤」。

競爭對手聯合航空也計畫以犧牲國內成長為代價來提高亞太地區的運力，因為看好飛往菲律賓馬尼拉和舊金山飛往紐西蘭等航班將帶來「最強勁的短期業績」。

Cirium 指出，總體而言，聯航本季飛往亞洲的航班座位數幾乎較去年同期增加了一倍。

加拿大航空表示，亞太地區運力的增加將使其整個系統的成長增加一倍以上。

負責航線規劃的副總裁加拉多 (Mark Galardo) 表示，加拿大航空溫哥華飛往亞洲的航班需求增加，預計部分來自加拿大的亞洲移民以及美國乘客的增加。

加拿大航空的策略是讓美國人從美國城市出發，並透過其加拿大樞紐飛往海外目的地。

加拉多表示，目前約 80% 的客流量流向歐洲，而只有 20% 流向亞洲，但隨著亞洲旅遊的成長，這種情況將會改變。

他表示：「我們的預測是變化幅度將在 5 到 10 個百分點之間。」並補充說，現在給出明年的具體數字還為時過早。

然而，俄羅斯領空的封閉以及中國赴北美旅遊的低迷仍然是障礙。

由於與烏克蘭的戰爭，需要避開俄羅斯領空，這使得北美航空公司更難從東海岸樞紐新澤西州紐瓦克以及亞特蘭大和多倫多飛往香港等目的地。

同樣，中國遊客仍未全面回歸。 2019 年，有 280 萬中國遊客來到美國，但研究機構 Tourism Economics 預計今年僅有 99.1 萬人次。

Raymond James 分析師西思 (Savanthi Syth) 表示，中國旅遊需求復甦的不均衡對航空公司來說是一個未知數，但供應緊張應該有助於獲利，「亞太地區比跨大西洋地區落後 6 到 12 個月，而中國是這一切的不確定因素。」