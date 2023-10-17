美國9月零售銷售成長0.7% 強於預期

雖然利率走高且擔心經濟疲軟，但 9 月消費者表現出驚人的強勁動能，零售額成長遠超預期。

美國商務部周二 (17 日) 發布的報告，本月零售額成長 0.7%，遠高於《道瓊》預期的 0.3%。不包括汽車在內的銷量成長 0.6%，也遠高於僅有的 0.2% 預測。

這些數字沒有根據通貨膨脹進行調整，因此顯示消費者更能跟上物價上漲的步伐。上周公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，9 月整體通膨率上漲 0.4%。

銷售額年增 3.8%，而 CPI 增幅為 3.7%。

報告發布後，美國公債殖利率走高，而股市期貨仍處於下跌。

本月銷售成長廣泛，其中雜項商店零售商增幅最大，成長 3%。網路銷售額成長 1.1%，年成長 9.2%，領先所有類別。汽車零件和經銷商成長 1%，食品服務和飲酒場所成長 0.9%。

只有少數類別出現下降； 電子電器商店以及服裝零售商本月均下跌 0.8%。

當官員們思考貨幣政策的未來時，零售報告被認為是聯準會的重要參考指標。雖然市場普遍預期聯準會將在本周期升息，但出乎意料的強勁消費者使情況變得複雜。

聯準會主席鮑爾將於周四 (19 日) 在紐約發表講話，市場將密切關注，以尋找有關利率走向的一些跡象。制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下次會議將於 10 月 31 日至 11 月 1 日舉行。市場定價幾乎確定 FOMC 屆時不會升息；但如果經濟數據依然強勁，它可能會選擇在未來的會議上升息。

進入年底，消費者面臨越來越大的阻力。

就業成長預計將放緩，但仍超出預期。信用卡債務正在增加，學生貸款支付的恢復預計也會影響支出。

話雖如此，第 3 季經濟成長可能會很強勁。亞特蘭大 Fed 的 GDP 追蹤顯示潛在年化成長率為 5.1%。