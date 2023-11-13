美國經濟擔憂減退 大摩改採多頭立場 看好明年美股美債

隨著華爾街對於美國經濟前景的擔憂減弱，向來不看好美股的摩根士丹利最近也轉變了態度。

摩根士丹利策略師在最新報告中表示，預計明年美股和美債的表現將優於新興市場。

Serena Tang 等策略師們在報告中寫道：「預計美國企業的獲利成長將在 2024 年初觸底，之後反彈。」

他們認為，相對於其他地區，美國經濟成長可能保持強勁，而新興市場可能令人失望。

大摩建議平衡配置大型股中的防禦性成長股和周末段的周期性股票如能源和工業類股，並預計標普 500 指數將在明年年底達到 4500 點。標普 500 指數上周收於 4415.24 點。

大摩還補充說，Fed 需要在「恰到好處的緊縮和足夠迅速的寬鬆」之間找到平衡。

大摩對於明年美股的樂觀預期，代表了華爾街投資人對美股看跌觀點的轉變。

由於始終擔憂 Fed 利率在更長時間內走高，華爾街部分看跌人士始終對於美股前景持相對悲觀的預期。

即使現在，華爾街最著名的看跌人士之一、摩根士丹利首席策略師威爾森 (Michael Wilson) 仍將其對標普 500 指數今年年底的長期目標預期定在 3900 點。

大摩在談到明年資產配置時指出，「前兩年，我們強烈建議世界其他地區優於美國，但 2024 年不同。」「上半年的避險情緒也推動對美元和美元計價資產的避險需求。」

大摩預計，Fed 將在明年 6 月首次降息。策略師們還認為，在 Fed「寬鬆」政策的支援下，美債可能變得比一年前更具吸引力。

他們預計，隨著市場反映降息周期的開始，美債殖利率可能一直下降至 2024 年底；10 年期美債殖利率將回落至 3.95%。10 年期美債殖利率上周收報 4.6518%。

與此同時，摩根士丹利對新興市場的固定收益資產持謹慎態度，認為如果美債不復甦，新興市場本地債券的復甦前景將更有限。

策略師們寫道：「從股票、信貸和本地利率來看，新興市場的回報前景似乎不那麼令人信服。」他們提到，地緣政治將給一些國家帶來壓力，這將仍是束縛新興市場表現的不利因素。