〈永豐金法說〉黃蔭基預測美國明年Q3、Q4各降息1碼 台灣按兵不動

永豐金 (2890-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望明年，首席經濟學家、永豐投顧董事長黃蔭基表示，全球主要央行升息已告一段落，通膨曲線向下已形成，預測美國將在明年下半年啟動降息，分別在第三、四季各降 1 碼，台灣利率則按兵不動，預估全年 CPI 降至 1.3%。

黃蔭基表示，站在央行立場，升息循環還沒有結束，不過，他認為有 99.73% 的全球央行升息行動都已告一段落，且通膨向下趨勢已形成了，而消費者物價指數 (CPI) 年增率自今年 6 月開始，已連續 5 個月低於 4%。

黃蔭基進一步指出，以模型預估，美國 CPI 明年底預估降到 2.5%，現在還在 3.7%。台灣 CPI 方面，黃蔭基預測明年會降到 1.3%，明年上半年約 2% 多、下半年 1% 多，通膨曲線會往下。

對於美國聯準會的利率決策，黃蔭基預測，明年下半年降息 1 碼、第四季降息 1 碼，所以會到 4.75%，現在是 5.25%，長債殖利率恐跌破 4%，台灣則從今年第四季起到明年都會維持 1.875%，他認為台灣通膨不高，沒必要去調整造成經濟成長的負面影響，因此中央銀行應該是按兵不動。

外界關注台股選舉行情議題，黃蔭基直言「不要在乎尾數」，他認為，不要在意政治正面或負面事件是否會影響台股未來走勢，他分析，自 2022 年至今，我們都處在戰爭、通膨、升息的陰影下，各國央行啟動升息浪潮，全球股債陷入困境，但現在通膨都已減緩，雖然 2024 年戰爭因素還在，以巴戰爭可能會更加嚴峻，但都不會繼續升息了，台股歷史最高點是 18619 點，要注意前面的「萬八」、而不是尾數多少。

黃蔭基進一步指出，與其猜指數不如找找哪些族群前景較佳，就目前台灣產業來看，還是科技業最值得期待，但台灣投資人近來偏好高股息 ETF、存股，主要是基於抗通膨保值的概念，但明年通膨就會下來了。

至於美國 10 年期公債殖利率衝破 5%，黃蔭基表示，主要原因包括惠譽降評美債、美國增發公債、Fed 持續升息、中國等國家大賣美債等，加上財政赤字惡化等影響，導致美債的供給持續增加。

黃蔭基指出，雖然 10 年期美債殖利率升破 5%，但他認為「5=10」，殖利率 5% 相當於台股的 10 年線，也就是說碰到一定賺，歷史經驗來看，5% 一定賺，這是太好的甜蜜點。