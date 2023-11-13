〈永豐金法說〉總座：今年獲利一定創新高 股利也會成長

永豐金 (2890-TW) 今 (13) 日舉行第三季法說會，前三季稅後純益近三年年複合成長率 (CAGR) 達 19.5%，優於其他金控同業合計的 3.6%。總經理朱士廷表示，今年獲利一定會創新高，明年股利發放也可望優於今年，並強調仍維持不動用資本公積配息。

朱士廷會後受訪時指出，今年獲利可望創新高，雖然近幾年經濟情勢一直在變化，永豐金也同步調整整體策略，因此，近年獲利都保持穩定成長。

至於股利議題，朱士廷透露，一直都有可分配的保留盈餘和可分配盈餘，不會考慮到資本公積配息，今年在發去年股利時也都沒有動用，若今年獲利創新高，相信股利發放一定能再成長。

對於永豐銀行加薪議題，朱士廷指出，此次調薪策略，是把伙食費用由 2400 元調升至 3000 元，但不同行業別特性會有不同的調薪幅度，集團不同職務有不同的調整，至於年終獎金方面，朱士廷說，以往都有 4-6 個月的水準，相信今年可望比這個範圍再更高。

針對明年展望，朱士廷表示，海外據點還再努力，目前西進布局已經完成了差不多，暫時不會再有動作，至於南進方面，希望會有好消息，對於確切布局的國家，朱士廷並未透露。

永豐金今年前 9 月自結淨收益 410.8 億元，年增 10.9%；稅後純益達 157.5 億元，年增 21.7%，金額皆創同期歷史新高，累計每股純益 1.29 元。

朱士廷表示，永豐金前 9 月整體淨收益創歷年同期新高，主要受惠於交易利得大幅成長；手續費淨收益達 115.1 億元，則受惠證券子公司經紀手收動能回溫；其他淨收益 109.4 億元，年增 93.4%；主要是銀行子公司金融交易利得及證券子公司資本利得的大幅成長。

永豐銀前三季稅後純益 127.3 億元，年增 5.4%，永豐銀總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，因此其他淨收益較去年同期增加 80.5%。永豐銀前三季稅後純益近三年的複合成長率為 18.7%，資產品質部分，逾放比率僅 0.10%，備抵呆帳覆蓋率 1359%。

永豐金證券前三季稅後純益 30.6 億元，年增 176.1%，主要受惠於資本利得成長 1580%，且整體手收較去年同期增加 9.7%。永豐金證券總經理張李章障表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，前三季包括複委託、基金保險，借券佔整體手收比重達到 35%。