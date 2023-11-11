穆迪把美國信評展望降為負向 高赤字和政治對立是主因

美國政府「關門」大限下周五 (17 日) 即將再次降臨，信評機構穆迪 (Moody’s) 周五 (10 日) 將美國的債信評等展望由「穩定」降至「負向」，理由是財政健康風險升高、政治兩極化。

穆迪周五宣布，美國長期債信評等仍維持在 Aaa，但展望從「穩定」(stable) 調降至「負向」(negative )。

該機構在聲明中說：「在高利率環境中，美國並無降低政府支出或增加國庫收入的有效財政措施。穆迪預估美國的財政赤字將保持在極高水準，大幅削弱債務承受能力。」

穆迪還說，華府的「政治邊緣主義」(brinkmanship，指威脅採取極端手段的策略)，也是降評的理由之一。不過穆迪解釋，由於預期美國能維持強勁的經濟，因此保留 Aaa 債信評等

針對穆迪的決定，美國財政部副部長艾迪摩耶 (Wally Adeyemo) 周五說：「雖然穆迪維持美國的 Aaa 評等，但我們無法認同負向展望。美國經濟依然強健，財政部發行的證券，是世界上是極為安全且流動性佳的資產。」

穆迪降評正逢美國國會再次面臨關門危機之際，美國國會議員在不到兩個月前的最後關頭通過為期 45 天臨時預算，讓美國躲過政府關門危機，但原本擔任眾議院議長的麥卡錫 (Kevin McCarthy) 卻因與民主黨合作通過臨時預算遭黨內逼宮，最後被罷免下台。

隨著時間過去，如今距離 11 月 17 日能維持政府運作資金的期限只剩下不到八天，關門風險正在上升。

新當選的美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 曾透露，他將在周六發表眾院版本的政府支出方案，讓眾議員先讀取內容並在下周二表決。

然而，強生所推的是「階梯式」的「持續解決方案」(CR) 方案，只能為政府挹注部分資金到 12 月 7 日、其餘資金到明年 1 月 19 日，並不為民主黨控制的參議院和白宮所樂見。

白宮新聞發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周五便抨擊，穆迪調整美國信評展望的決定，是國會共和黨人「奉行極端主義和功能失調的結果」。

和穆迪同為美國三大信評機構之一的惠譽 (Fitch)，今年 8 月已把美國長期債信評等從 AAA 調降至 AA+，認為未來三年財政情況將惡化，政府治理減弱且債務負擔加重。

惠譽當時也提及華府的兩黨鬥爭，表示「因為債限議題一再上演的政治對立，以及總在最後一刻達成解決方案，已經傷害到對美國財政管理的信心。」