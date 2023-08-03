葉倫批惠譽降評決定有漏洞 小摩CEO斥荒謬但沒那麼重要

信評機構惠譽 (Fitch) 周二 (1 日) 調降美國債信評等，引發白宮強烈不滿，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 痛批惠譽的決定存在漏洞，完全不合理，摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 稱此舉相當荒謬，但也認為這不是那麼重要。

葉倫在為維吉尼亞州麥克萊恩 (McLean) 一場活動預先準備的講稿中表示：「考量到美國經濟所展現出的韌性，惠譽的決定令人費解。長期來看，美國依然是全球最大、最有活力、最富創新力的經濟體，擁有全球最強大的金融體系。」

葉倫的批評幾乎呼應了前財長蓋特納 (Timothy Geithner)12 年前的評論。標普全球 (S&P Global Ratings) 在 2011 年成為第一家摘除美國頂級債信評等的機構，當時蓋特納強烈抨擊標普的判斷非常糟糕。

惠譽周二晚間將美國信評自「AAA」調降至「AA+」，理由是治理受到侵蝕、預算赤字上升以及對未來三年財政惡化的預期。目前三大信評機構僅剩穆迪 (Moody’s Investors Service) 將美國信評維持在最高等級。

聲明發布後，美國公債價格沒有立即做出反應，但在公布意外強勁 ADP 就業數據後，於周三上午走跌，並隨著財政部宣布提高公債發行規模而加速拋售。

惠譽在降評報告中指出中期財政挑戰，警告這些挑戰仍未解決，相較之下，葉倫對長期債務狀況持樂觀態度，認為經通膨調整後的利息成本並沒有處在歷史高點。

葉倫表示：「惠譽的決定沒有改變一項已知事實：美國公債仍是全球最安全、流動性最高的資產，而且從根本上來說，美國經濟依然強勁。」

摩根大通執行長戴蒙也重批惠譽的決定。他指出，其他信評比美國還高的國家，還需要仰賴由美國與美國軍隊創造的穩定性，這些國家有 AAA 評等，美國卻沒有，非常荒謬

不過，他也認為這不是那麼重要，因為決定借貸成本的市場，而非信評機構。

面對美債拋售風險，財政部負責金融市場事務的助理部長 Josh Frost 認為惠譽的決定對殖利率或價格影響有限，在 2011 年標普降評事件中，也沒有看到債券遭到拋售的證據，公債需求依然強勁。