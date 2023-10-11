市場放緩 義大利工會削減Stellantis全年產量

義大利工會削減Stellantis全年產量。（圖：REUTERS/TPG）
義大利工會削減Stellantis全年產量。（圖：REUTERS/TPG）

義大利一個主要工會周三 (11 日) 調降了 Stellantis (STLA-US) 今年的義大利汽車產量預測，理由是最近幾周市場放緩。

FIM Cisl 工會公布了 Stellantis 義大利廠 1 月至 9 月的產量數據，表示目前預計該公司今年將在義大利生產約 73 萬輛汽車。

這比 2022 年成長 6.4%，但低於 FIM Cisl 三個月前公布上半年義大利產量數據時做出的 80 萬輛汽車預測。

Fim Cisl 官員烏利亞諾 (Ferdinando Uliano) 表示，較低的預測反映出近幾個月市場普遍放緩。

他說：「這影響了義大利生產的所有車型，尤其是全電動 500。」他補充說，另一個原因是買家在等待新的政府激勵措施而延後購買。

為了應對需求疲軟，Stellantis 已確認將於 10 月底至 11 月初停止其位於都靈的 Mirafiori 廠的生產。該工廠負責組裝 500 輛 BEV 小型車和瑪莎拉蒂車型。

去年，Stellantis 在義大利生產了 68.6 萬輛車，其中包括 48 萬輛乘用車和 20.6 萬輛貨車。

義大利政府的目標是與該國唯一主要汽車製造商 Stellantis 和其他集團就其汽車業的長期計劃達成協議。

作為談判內容之一，羅馬正在推動該集團將其在義大利的年產量恢復到 100 萬輛汽車。Stellantis 上次突破這一門檻是在 2017 年。

但這個目標有不同解讀，因為 Stellantis 認為它指的是 100 萬輛汽車，包括貨車。而工業部長烏爾索則多次談到 100 萬輛客車。

烏利亞諾表示，義大利客車產量達到 100 萬輛的目標，意味著當前產量將翻倍，「這聽起來是個非常遠大的目標。Stellantis 需要制訂一項計劃，將許多車型分配給其義大利工廠，但目前還沒有看到這一點。」

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