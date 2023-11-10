中國10月CPI再現通縮!? 消費「信心」的重要性

實際上的數據：CPI 月減年減，「豬」隊友惹的禍

本週一項重要經濟數據公布，全世界仍都在抗通膨，但中國 CPI 數據再度陷入雙減 (如下圖)。筆者近幾年一直提中國持續資金寬鬆(如下圖 LPR 走勢(持續降息)) 有其合理性的原因，經濟跟通膨是同步成長放緩，且利率水準仍高有空間。

而進一步看數據，主要影響是食品價格降幅擴大。10 月食品價格下降 4.0%，貢獻 10 月 CPI 下降約 0.75%。其中，豬肉又是供需不平衡的波動，供給過剩無法去化，本月仍年減 30.1%，較上月有再減 8.1%，影響 CPI 下降約 0.55%，而其餘蛋肉菜油也都有小幅下降。

其他項目穩定但不強勁，核心 CPI 仍未通縮維持 0.6%

剔除波動大的食品、能源後，包含工業品月減 0.1%、服務類維持穩定低增幅。

供給與需求恢復速度不同

整體而言，當前中國供給大於需求是主要的框架，而真正異於全世界不同的關鍵點是復甦速度，供給復甦相當快也正常，但需求復甦曲折，信心幾乎擊潰。

從供給而言，全世界歷經疫情 + QE 後，形成勞動參與率不足，罷工、漲薪資、外送行業搶人力、AI 自動化等因素疊加形成，供給面成本上升要不是就在轉型，無法迅速恢復，然而消費則不同，印鈔、股房上漲，任何人有錢都可以消費，甚至是針對部分商品報復性消費。

不過中國人或許是個性使然，雖說躺平，但事實上體現在不買房、消費降級，實際上便宜、耐操、迅速恢復崗位的勞工依舊支撐供給，形成消費復甦上兩極的分化現象。

換個角度看信心 - 節日，中秋月餅、除夕取消放假

若要談論中國憑什麼跟世界不一樣，從一般性的事件也可以做為不同觀察點，例如：節日的態度。

中華文化的三大節，可見其二。關於中秋，月餅可說是經濟晴雨表，今年中國月餅的滯銷空前，根據電商數據是腰斬砍半的程度， 從網路輿論上可以輕易發現，年輕人本就不愛吃膩口的月餅，而且價格很昂貴超越了食物、節慶的附加價值，中秋送禮送月餅，本質上是一個禮節，甚至是行銷公關費用，但成本預算有限時，不必須的花費首當其衝被砍。

另外一個很有趣的點是，10/25 中國官方公布 2024 年休假日安排中，除夕取消放假! 直接引爆中國網路輿論，大喊走回頭路，2008 以後少見地恢復除夕上班，當然也有是除習的諧音因素一說，算是搏君一笑的嘲諷。

非必須消費來自於衝動，假日的取消、節慶的氣氛消散都是一種不利於消費的因子，消費的成長與信心息息相關，若是對自身的收入、持有資產展望不樂觀，更是擊潰信心。

結論：追根究底還是房地產 + 大學生就業低迷

中國股市自 2021 年起一路下跌，從消費板塊來看大致連動指數，回到了 2020/3 的起漲點，但從房地產板塊來看是一路破底，這之中的政策、債務危機就不需多說了。加上外資大逃竄，畢業生失業相當嚴重，一度到了 20% 以上，導致中國官方停止發布 “全國青年人等分年齡段” 的公開就業信息。目前只能從各校的就業報告來推估

穩定就業象徵可預期的收入，買房則是多數人一生中最重要的大筆花費，兩者離不開關係，中國則是陷入了一陣惡性循環。信心恢復與否仍視就業市場而定，當然這不只是中國，舉凡台灣、美國本質皆是如此。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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