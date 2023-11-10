手機續強、AI轉強，雙主流帶領多頭續航!!

台股在連漲 7 天之後，今天做了較大幅度的回檔，雖然如此，但其實都還在合理的震盪範圍，所以指數的部分短線仍是震盪為主，

而重點仍是在選股，因為選對股票，績效會超過大盤許多，像近期一直分享給大家的消費電子相關族群是不是就比大盤強很多呢?

摺疊手機的新日興到今天再創波段新高，縱使你是前幾天看群組後去買進，應該也都能賺到錢，只是沒有我們會員賺得多，恭喜會員獲利續抱!!

如果後續蘋果也宣布跟進做摺疊手機的話，你可以想像股價會漲到哪裡去!! 至於後續該怎麼操作? 歡迎跟上我們!!

而連續預告的茂達，今天也是創短波新高，大家可能只知道它是消費電子的 PMIC，但其實它的客戶已經找它去開發 AI ASIC 的 PMIC，

而且明年就會開始供貨，所以未來業績可望更上一層樓，如果你知道這樣的資訊，就會知道要跟我們會員一樣提前卡位，然後現在享受獲利，恭喜會員。

再來是這 2 天回檔的昇佳電，看著股價拉回，你是不是覺得它漲完了? 其實不用去猜，只要看看我們的「大戶線」就知道後續還有沒有往上的機會，沒有跌破，波段就是繼續往上看，這樣你會操作了嗎? 如果不知道，歡迎過來跟上!!

至於大家關心的 AI 族群，其實近期都已經開始輪流轉強，像今天 PCB 的金像電又來到短波新高，先恭喜會員獲利續抱!!

4Q 開始受惠 eagle stream 伺服器平台放量拉貨，加上毛利的 AI 伺服器用板出貨持續增加，因此跨年前後將會迎來獲利高峰，所以股價當然會提前反應，這就是提前掌握資訊的好處，你也想像這樣操作的話，歡迎加入韋老師行列!!

上面這幾檔手機、AI 相關的股票如果你不敢再切入的話，那麼我昨天開始預告一支手機、AI 雙題材的股票，低檔出歷史天量有大戶鎖碼，而且剛剛從底部突破，未來會有大行情，

你可千萬不要再錯過，趕快辦好手續，跟我們會員一樣提前卡位。

請看「股市大攻略」

https://youtu.be/j5kSDZaKaK4

請看「期貨大攻略」

https://youtu.be/U3ihmz2aDCI



股票知買知賣、百戰百勝，歡迎趕快加入我們的會員行列，及加入我們的群組

歡迎收看今天的『股市大攻略』『期貨大攻略』

持續鎖定我們的相關社團，幫你找出大飆股

持續追蹤我們的文章，帶給您最實用的分析！

Telegram 官方頻道：https://t.me/rich57999

Line 官方頻道：https://lin.ee/9eoRxs1

贏家攻略 FB 粉絲頁：https://reurl.cc/XZZ9D

文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險