台積電10月營收衝上2432億元 跳增35%飆新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 10 月營收 2432.03 億元，受惠 AI 需求強勁，推升 3 奈米量產動能，睽違 9 個月，單月營收重返 2000 億元大關，月增 34.8%，年增 15.7%，創新高；前 10 月累計營收 1 兆 7794.1 億元，年減 3.7%。

台積電預估，第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，以 1 美元兌換新台幣 32 元計算，營收估達 6016-6262 億元，但受 3 奈米量產影響，毛利率估下滑至 51.5-53.5%。

台積電表示，第四季客戶 AI 需求持續強勁，推升 3 奈米量產動能，但客戶持續控管庫存，庫存調整將延續至第四季，不過也透露已看到 PC、手機客戶需求回溫跡象。

隨著人工智慧晶片對先進封裝需求火熱，台積電 CoWoS 產能供不應求，法人指出，台積電 11 月透過改機增加月產能至 1.5 萬片，預估明年台積電 CoWoS 產能將倍增。

法人預期，美系 AI 晶片大廠輝達（Nvidia）占台積電 CoWoS 總產能比重約 40%，輝達也增加布局非台積電供應鏈的 CoWoS 產能，今年第 4 季放量。

台積電日本布局也有新進度，日本政府將在半導體產業追加 1.9 兆日圓預算，其中 9000 億日圓 (約新台幣 1920 億元) 將補貼台積電評估興建的熊本二廠，擴大對台積電補助規模。