設備廠聯策科技Q3賺贏上半年 前三季每股純益1.02元

PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季純益超越上半年，單季稅後純益 1906 萬元，季增 80.45%，年減 48.87%，每股 0.63 元，前三季稅後純益 3064 萬元，每股純益 1.02 元。

聯策科技以科技類股申請上市獲准，包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是重要股東。

聯策第三季營收 3.8 億元，毛利率 25.37%，季增 3.41 個百分點，年增 3.06 個百分點，單季稅後純益 1906 萬元，季增 80.45%，年減 48.87%，每股 0.63 元。

聯策前三季營收 9.85 億元，毛利率 24.59%，年減 1.67 個百分點，前三季稅後純益 3064 萬元，年減 66.86%，每股純益 1.02 元。聯策認為，下半年業績將優於上半年，且在半導體及 PCB 產業推進智慧製造的有利環境下，明年可望再登高。

同時，聯策科技看好，台系 PCB 廠大量赴泰國、越南等國家設立新廠，最快 2024 年第四季起帶來需求。

聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。