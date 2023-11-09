輔信科技覓得企業總部 斥23.5億元購置內湖潭美段全棟預售商辦

輔信科技 (2405-TW) 今 (9) 日公告購置位於台北市內湖區潭美段之整棟預售辦公大樓，將作為公司營運總部。基地面積約 651 坪，未來建物完工面積共計約 3,048 坪，換算辦公室單價為每坪 72 萬元。協助本次購置案的世邦魏理仕 (CBRE) 台灣總經理林敬超指出，近年來台北市陸續有全棟商辦及廠辦大樓於預售階段即由自用型買方購入，可見企業對於營運總部空間升級的需求日益升高。

林敬超表示，回顧今年前三季大型商用不動產交易，自用型買方為市場最大買家，佔總投資額近 63%，其中部分需求即源自於企業為整合辦公處所、升級總部大樓而購置興建中建物，如崇越科技 (5434-TW) 於年初斥資 54 億元買下內湖科技園區洲子街之全棟預售廠辦大樓；財團法人聯合信用卡處理中心於今年 6 月亦以新台幣 24.47 億購置台証金融大樓多個樓層作為台北總部；豐怡生化科技於今年 3 月斥資 21.93 億買下南京東路六段全棟辦公大樓，皆顯示在當前不動產投資氣氛趨於保守的情況下，財務穩健且具自用需求的本土企業並未受升息循環影響。

而參與本案的世邦魏理仕資本市場部江晁瑄協理表示，台北市區內具有獨立產權，且規模達 1,500 坪以上可供自用之商辦或廠辦大樓為目前市場上炙手可熱之投資標的，而選擇購入預售產品代表企業入駐前能預先設想未來空間配置及動線規劃，甚至獲得建商為其提供客製化服務的機會，因此愈來愈受自用型買方青睞。

據世邦魏理仕研究部統計，今年前三季全台商用不動產投資額為新台幣 843 億元，年減幅約 20%，與同期土地市場交易量大減 49% 相比，商用不動產買氣尚屬穩定，主要可歸功於新光一號資產處分案全數標脫，佔前三季商用不動產總投資額達 36%。若觀察第三季買賣市場，全台商用不動產成交額僅新台幣 146 億，較去年同期下滑 55%，季內自用型買家佔比高達 83%，足見在專業投資機構受到經濟前景、央行貨幣政策等不確性因素影響之際，目前市場交易動能明顯圍繞剛性需求。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，在央行信用管制持續發威之下，多數建商對於土地儲備布局採取更嚴謹的態度，部分業者更選擇處分未開發土地以充實營運資本。然觀察近年市場趨勢，越來越多本土企業有意遷出老舊辦公大樓，而在提供員工更健康、舒適的工作環境的新思維下，亦衍生出企業對於總部大樓客製化之需求；預期未來數季內，能保留規劃彈性、有利企業空間運用的預售辦公大樓物件，將持續獲得自用型買方青睞。