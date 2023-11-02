〈房產〉前三季房屋繼承移轉5.85萬棟 創歷史同期新高年增14%

內政部公布 2023 年前三季全台房屋繼承移轉共 5 萬 8,584 棟，不但創統計以來同期新高，甚至比 2019 年以前歷年全年度的繼承移轉棟數高，此外，全台有 8 個縣市繼承占整體移轉比重超過 2 成，代表每 10 筆移轉登記至少有 2 筆來自繼承，其中澎湖縣繼承移轉比例高達 44%，比買賣移轉占比 35% 還高。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，打炒房政策影響房市買賣交易量走低，近幾年房價高漲讓年輕族群選擇躺平，加上少子化的社會結構變化，等房風逐漸形成，因此繼承移轉逐年增加。

今年前三季全國繼承移轉共 5 萬 8,584 棟，比去年同期增加 14%，且下歷年同期新高，以內政部公布各類移轉登記資料，統計繼承移轉及買賣移轉占所有移轉的比例，今年前三季全國移轉登記有 17% 來自繼承移轉，代表每 100 筆移轉登記中有 17 筆是繼承，買賣移轉則占 62%，而各縣市繼承移轉比例，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等 8 個縣市繼承比例超過 20%，澎湖縣有高達 44% 來自繼承，超過買賣移轉比重，台北市是六都中唯一繼承移轉比例超過 20% 的都會區，且台北市買賣移轉僅占 46%，也是買的少、等的多的都會區。

郎美囡表示，台北市不動產價值高，房產入手門檻高，若有房可等相對輕鬆，另一方面，持有多年轉售可能土地增值稅相當高，由於繼承免徵土地增值稅，影響屋主生前移轉的意願，反而留著讓晚輩繼承者越來越多，至於澎湖縣，其不動產具有觀光價值，這幾年國內旅遊興盛，觀光離島備受青睞，且澎湖縣有農變建制度的優勢，房地產大多以家族內傳承為主，一般交易市場的量體小，造成繼承比買賣多的情況。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。