美時血癌藥日本藥證到手 上修全年營收年增幅至15%

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (15) 日召開法說，財務長沈燁表示，血癌用藥日本藥證今日順利取證，加上戒毒癮藥風險降低、亞洲市場銷售優於預期，因此全年營收年增幅上修至 13-15%，毛利率同步調升至 55%。

血癌用藥 Lenalidomide 市場銷售方面，沈燁指出，2023 年美國市場的出貨量已在 7 月全數出貨完畢，明年的備貨時程尚未談定，有可能第四季會先出部分的量；日本藥證則在今日取證，預計第三、四季會有營收貢獻與權利金。

沈燁補充，由於血癌用藥尚未確定第四季是否會出貨，加上目前還在評估併購品牌藥，因此此次上調後的全年營收，不包含血癌用藥的營收貢獻。

美時預估，今年營收年增幅將從年初預估的 7-10% 調升至 13-15%，在不考慮研發支出等變動影響下，單季營業費用維持 10 億元、利息費用 1.3 億元，全年稅率估 21%。

市場認為，血癌用藥原廠近期下調展望，恐間接影響美時終端銷售狀況，對此，沈燁指出，原廠認為免費的血癌用藥需求增加，導致短期需求疲弱，但不會是長期趨勢，也不會影響美時銷售表現。

美時為擴大研發能力，擬投資 250 萬美元在印度設立研發中心，預計明年第三季開始營運。