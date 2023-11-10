戒癮藥出貨量降 美時10月營收月減逾1成 累計仍逼近去年全年

美時 (1795-TW) 受到戒癮藥生產排程影響、出貨量較低，導致 10 月營收降至 9.12 億元，月減 17.15%，但仍較去年同期成長 9.93%；前 10 月營收 144.5 億元，年增 17.58%，逼近去年全年。

美時表示，雖然戒癮藥 Buprenorphine/Naloxone 10 月份出貨量較低，但前三季營收仍年增 23%，在美國市場保持穩固的市場地位，預期第四季需求也穩健。另外，亞太市場 10 月營收年增 6%、外銷市場成長 28%。

回顧營運表現，美時 10 月取得腫瘤產品藥證，其中，口服腫瘤軟膠囊 Vinorelbine 30mg 在越南獲得藥證核准，也是繼年初於越南取得 Vinorelbine20mg、80mg 核准後的第三款劑量；治療胃癌用藥 Tegafur/Gimeracil/Oteracil Potassium 20mg 和 25mg 於香港取得核准；Gefitinib 250 mg 則在哥倫比亞取得藥證，Pazopanib 200 mg 也在南非取得許可。

美時第三季營收 45.73 億元，季增 2.96%、年減 15.14%；毛利率 57.9%，季減 0.77 個百分點、年減 9.96 個百分點；營益率 32.41%，季減 3.91 個百分點、年減 16.59 個百分點；稅後純益 12.46 億元，季減 1.57%、年減 40.08%，每股純益 4.76 元。

前三季營收 135.39 億元，年增 18.13%；毛利率 58.8%，年增 2.9 個百分點；營益率 35.15%，年增 2.39 個百分點；稅後純益 37.06 億元，年增 29.88%，每股純益 14.19 元。