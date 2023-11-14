血癌用藥出貨量增+併購擴大東南亞 美時樂觀看明年

美時 (1795-TW) 今 (14) 日舉行法說，財務策略副總沈燁表示，明年前景令人期待，其中海外市場包含血癌用藥 Lenalidomide 美國出貨量大幅提升，並逐步耕耘日本市場，亞洲市場將會透過併購品牌藥、企業來擴大東南亞市場。

海外市場方面，沈燁說，明年美國市場的血癌用藥出貨量將大幅提升，預計出貨時程與今年相當，雖然出貨量有限制，但出貨次數不重要，將會視客戶需求與銷售速度，出貨量會出到整年上限。

血癌用藥繼第三季取得日本藥證後，本季會有首批藥品出貨，沈燁補充，日本市場不像美國市場可以事先了解需求量，會是以循序漸進方式布局，加上亞洲市場的藥品生命週期長，可以銷售的時間也拉長。

此外，二線血癌用藥 Pomalidomide 已在加拿大、南非上市，同時也已簽近 10 份合作協議，預計明年會再跟 Sandoz 等相關夥伴合作，將藥品在歐盟國家推出。

亞洲市場方面，沈燁表示，除了持續拓展既有市場、業務與產品組合外，明年將有機會看到品牌藥、企業併購，藉此加速擴張東南亞市場，同時會是美時新一年的顯著成長動能，期待東南亞成為台灣、韓國以後，亞洲第三個營運中心。

至於戒毒癮藥物部分，美時前三季業績大幅優於預期，主要是第四家上市的藥廠對市佔率與售價影響不大，僅拿下 1% 處方藥市占率。