〈房產〉年底購屋旺季到 房市買氣回升以雙北表現較佳

由於內需景氣呈現上揚刺激購屋信心轉趨正面，加上近期在新青年安心成家優惠貸款方案勵激，房仲業者統計交易資料顯示，全台的房市買氣回升並以雙北表現較佳，顯示旺季仍旺。中信房屋總經理張世宗表示，第四季房市應有更佳的表現空間。

根據永慶房產集團交易統計，與 9 月相比，台北月增 13%，新北成長 7%，桃園月增 4%，新竹縣市成長 2%，台中增加 10%，台南與高雄分別月增 6% 與 2%。全台交易量月增 5%

同時，與去年 10 月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量增 28%，台北年增 27%，新北成長 23%，桃園年增 32%，新竹縣市量增 33%，台中成長 36% 最多，台南年增 13%，高雄則成長 28%。

若與去年 10 月同期相比，永慶指出，全台房市交易量增 28%，台北年增 27%，新北成長 23%，桃園年增 32%，新竹縣市量增 33%，台中成長 36% 最多，台南年增 13%，高雄則成長 28%。

中信房屋 10 月不動產成交件數與上月相較成長 12.%，六都皆為正成長，與去年同期相比，全台年增 21.5%，其中台北市、新北市、台中市與高雄市皆年增三成以上。

綜觀各區數據，台北市月增 15.6%、新北市月增 3.8%、桃園市月增 13.3%、台中市月增 15.2%、台南市月增 14.5%、高雄市月增 15.4%。與去年 10 月相比，台北市年增 44.1%、新北市年增 34.1%、桃園市年增 5.5%、台中市年增 31.0%、台南市年增 25.0%、高雄市年增 30.4%。

中信房屋總經理張世宗表示，時序進入第四季買房旺季，有別於第三季的平淡，10 月起房市有回溫現象，有鑑於中古屋房價遲遲不落，民眾陸續進入市場，去化速度明顯增快，加上青貸方案拉抬首購自住族群於蛋白區千萬以下產品的買氣，因此第四季房市應有更佳的表現空間。

對於台灣房市的後續發展，張世宗說，政府過去對於房市政策調整動作頻頻，除了囤房稅 2.0 之外，內政部針對預售屋信託擔保機制提出檢討，且將進一步規範價金動支時間，甚至放出虛坪改革等討論，加上剩下不到三個月將總統大選，整體選戰撲朔迷離，而國際局勢與金融市場的變數仍大，都將為房地產帶來干擾，短期內房市將難由溫到火。

而住商機構統計旗下成交資料後發現，10 月份交易量與九月相比略增 6%，但比去年同期增加 18.9%，區域表現上多數優於去年，表現也比上月亮眼。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8 月新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，到了 9 月仍有大幅量增，惟值得留意的是，10 月份買氣增幅較弱，除了九月交易量高之外，推估為屋主對價格堅持度提高，買方開始觀望所致。

徐佳馨表示，表現最佳的區域在新北，月增達 13.7%，年增也有 30.3%，台南在月成長上也有 13.5%，年成長達 20.4%，其餘區域雖各有消長，但整體來說多數呈現正面表現。至於在產品主力上，北北桃中 1,500 萬以下，台南高雄 1,000 萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，另，相較於住宅產品，值得一提的是因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，因此低總價店面、小型辦公室等等，也陸續因為有現金流的帶動成為穩定型投資者的心頭好。