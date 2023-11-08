五大科技巨頭財報強勁 後續仍有大量資金湧入

這個財報季科技巨頭陸續公布業績，雖然數字並不差，但財測和經濟前景更具不確定性，加上高美債殖利率走升的衝擊，導致美股持續波動。

但「信科技得永生」仍是市場主流。隨着 Fed 暗示沒有必要進一步提高利率，科技巨頭重整旗鼓。截至周二 (7 日) 收盤，標普 500 指數連續第 7 個交易日上漲，那斯達克指數連續第 8 個交易日上漲，都創下 2021 年 11 月以來最長連漲。

貝萊德表示，在其模型投資組合中，「相當看好」大型科技股和成長型股票；這意味着未來可能還會有大量資金湧入科技巨頭。

該行認爲，這些科技巨頭往往擁有最強大的基本面，能夠經受住 Fed 緊縮政策的考驗，因此仍然看好這些公司的後續漲勢。

根據各公司業績，第 3 季蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 合計營收近 4000 億美元，相當於馬來西亞 2022 年全年 GDP 總值，也證明了科技巨頭富可敵國的實力。

再以各家公司的具體業務來看，雲端服務和 AI 在科技巨頭的業務中比重不斷上升，也正成爲最關鍵的技術重點，最能顯示各大公司的未來潛力。

從微軟、谷歌、亞馬遜的雲端業務來看，雲端基礎建設依然在持續，但增速已經較前幾年有所放緩。

爲了抵抗市場購買力的下滑，第 3 季財報顯示，微軟、谷歌、AWS 均將 AI 引入雲端，推動雲端計算能力發展，成爲最新的「賣點」。

對於 Meta 而言，來自社交媒體平台的廣告收入同比增加 24% 至 336.43 億美元，占總營收超過 98.5%。看似和 AI 沒有直接關係的互聯網廣告，實際上也要靠 AI 作爲驅力。

而作爲科技巨頭老大哥的蘋果，AI 成爲公司當下面臨的最突出問題。不過，庫克在業績說明會上明確表示，蘋果正在大力投資生成式 AI 技術。

市場分析也指出，相較於其他科技巨頭，蘋果的野心是以「垂直整合」與「軟硬結合」的策略，讓「AI 無所不在」，將生成式 AI 整合進自身的生態與應用中。例如，更智慧的 Siri 或更智慧的硬體設備。