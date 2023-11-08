涉及行人事故 通用汽車自駕部門Cruies主動召回950輛無人車

通用汽車 (GM-US) 自動駕駛部門 Cruise 和美國汽車監管機構周三 (8 日) 表示，因一機器人計程車發生事故，將在全美召回 950 輛無人駕駛汽車，並可能召回更多。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 官網周三發布的通知，這次召回是因為巡航自動駕駛系統 (ADS) 軟體的碰撞偵測子系統可能在碰撞後做出不當回應。

上個月，舊金山一名行人被肇事逃逸的司機撞飛至鄰近車道，被一輛未能及時停車的 Cruise 機器人出租車第二次撞到。

NHTSA 官網顯示，Cruise 已在其所有受監管的測試車隊車輛上配備無線軟體更新。聲明指出，所有受影響的無人駕駛車輛也將在恢復服務之前進行修復。

通用汽車旗下 Cruise 公司上周表示，該公司根據對其自動駕駛汽車對事故反應的最新分析而發布主動召回，並可能申請更多召回。

Cruise 表示：「今天根據對 10 月 2 日自加駕車碰撞後回應的最新分析，我們自願召回部分自駕軟體。」

加州機動車輛管理局上月底命令機器人計程車業者將其無人駕駛汽車從州道上撤走，Cruise 表示將暫停全美所有業務。

Cruise 正面臨多項關於其汽車安全性的聯邦調查，其中包括兩起機器人汽車在行人穿越道上不禮讓行人的事件。

Cruise 正與 Alphabet (GOOGL-US) 的 Waymo 部門和其他公司競爭，將機器人汽車推向市場；目前業務遍及亞利桑納州鳳凰城、德州的休士頓、奧斯汀和達拉斯，還有佛羅里達州邁阿密。