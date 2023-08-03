〈財報〉推出Max反而流失訂戶 華納兄弟探索上季業績不佳

華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 周四 (3 日) 公布的第 2 季業績全面低於華爾街預期，用戶總數也較上季下降。

截至本季末，全球直接面向消費者的串流媒體訂閱用戶為 9580 萬，低於 StreetAccount 分析師預期的 9670 萬，比第 1 季末減少近 200 萬。

該公司在第 2 季推出合併後的 Max 串流媒體服務，將 HBO 內容與 Discovery 的即興熱門內容合併在一個平台上。

客戶放棄對 Max 的 Discovery+ 訂閱可能是訂戶數量下降的原因。數據提供商 Antenna 估計，由於改用 Max，Discovery+ 的取消數量比 2022 年 6 月增加約 68%。

即使如此，華納兄弟探索公司股價在周四盤前交易上漲了約 4%，因為該公司宣布為償還高達 27 億美元債務的招標。

之前 6 月份的收購要約也推動該股的上漲。償還華納兄弟和探索頻道 2022 年合併產生的沉重債務負擔，一直是該公司關注的焦點，因為該公司希望在年底前恢復到投資級狀態。

根據 Refinitiv 的數據，該公司截至 6 月 30 日當季業績與分析師預期如下：

●每股虧損 51 美分，大於預期的虧損 38 美分

●營收 103.6 億美元，低於預期的 104.4 億美元

華納兄弟探索公司上季淨虧損 12.4 億美元，合每股 51 美分，較上年同期的淨虧損 34.2 億美元和每股 1.5 美元大幅改善。

營收為 103.6 億美元，同比成長 5%。