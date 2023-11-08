Airbnb為滿足旅客 在平台上推出「賓客最愛」選項

Airbnb (ABNB-US) 周三 (8 日) 宣布對其訂房平台進行新升級，以使其與酒店更具競爭力，例如改進其評級和評論頁面，並凸顯出「客人最愛」或評級近乎完美的房屋。

這家總部位於舊金山的公司表示，雖然與新冠疫情之前相比旅遊成本更高，但隨著消費者繼續計劃假期，透過為旅客創造更可靠的體驗，它可以抓住更多需求。

Airbnb 執行長切斯基 (Brian Chesky) 表示：「Airbnb 相當大。雖然我們已經這麼大，但入住飯店的人數幾乎是我們的 10 倍。」

該公司上周報告指出，第 3 季的預訂天數和體驗量為 1.132 億，年增 14%。

該公司推出「賓客最愛」系列，其中包括 700 萬套住宅中的 200 萬套，根據評論和可靠性，這些住宅是「最受歡迎」的，平均評分高於 4.9 顆星。

切斯基說，人們留在飯店的首要原因是他們知道自己會得到什麼，而且飯店是可靠的。並補充說，根據評論讓 Airbnb 更加可靠，這將有助於成長。

該公司表示，大約 23% 的首次 Airbnb 房客預訂了低評級的房屋。

Airbnb 也重新設計了其評分頁面，讓房客可以選擇對評論進行排序，並推出一套新工具，供房東分享有關其房源的更多詳細資訊。這包括 AI 驅動的照片之旅，按房間組織照片，以幫助客人了解房屋的佈局。

切斯基說，該公司計劃在明年夏天根據客人和主人的回饋宣布改善客戶服務。