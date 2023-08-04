〈財報〉Airbnb Q2訂房晚數低於預期 盤後一度跌約6%

Airbnb (ABNB-US) 周四 (3 日) 盤後公佈第二季訂房晚數和體驗數量低於分析師預期，一度引起盤後股價下挫 6%，但第三季營收預估高於預期且管理層稱訂房晚數將溫和加速，盤後跌幅收斂至不到 1%。

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股獲利 (EPS)：98 美分 vs. 78 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 18% 至 24.8 億美元 vs. 24.2 億美元 (Refinitiv 共識預期)

純益：6.5 億美元 (去年同期為 3.79 億美元，即每股 56 美分)

訂房晚數和體驗：年增近 11% 至 1.151 億晚 vs. 1.176 億晚 (StreetAccount 共識預期)

訂房總金額：年增 12% 至 191 億美元 vs. 189.9 億美元 (StreetAccount 共識預期)

日均住宿費率 (ADR)：年增 1% 至 166.01 美元

第二季訂房晚數和體驗雖年增近 11%，但不僅低於分析師預期，也低於第一季的年增率 19%。Airbnb 對此表示，訂房晚數和體驗的比較門檻較嚴峻。

該公司指出，第二季的訂房晚數與體驗每個月都看到年增率提升，自 4 月份的 10% 年增率到 6 月份的 15% 年增率，尤其是北美地區更令人振奮，因該地區全季訂房晚數和體驗年增率逐月加速，此外，繼 5 月份假期比較後，歐洲、中東和非洲地區 (EMEA) 6 月也出現復甦。

第三季財測關鍵數據

營收：介於 33 億美元至 34 億美元 vs. 32.2 億美元 (Refinitiv 共識預期)

Airbnb 對第三季營收的預期代表年增率 14% 至 18%，管理層預期該季訂房晚數和體驗會適度的連續加速。

執行長 Brian Chesky 在電話會議上表示，Airbnb 仍有許多可提高營收成長的服務機會，旅客入住酒店和度假村時還可能購買很多服務，只是目前 Airbnb 尚未提供這些服務。

他指出，Airbnb 可望添加廣告平台功能，進行代租代管業務，即將可用的管事與沒空打理租賃事宜的屋主相互媒合。

Airbnb 盼用 OpenAI 的 GPT-4 大語言模型來完善其服務，其為一種大型人工智慧 (AI) 軟體。Chesky 周四電話會議上表示，他希望使用該技術讓公司客服部門更有效率，且未來一些支援的需求可能無須靠代理商處理。

Airbnb 第二季推出更經濟實惠的「房間 (Rooms)」，即出租更經濟實惠的獨立房間，平均每晚價格為 67 美元。

Airbnb 周四交易時間收低 2.55%，盤後跌幅自 6% 收斂至 0.62%，報每股 140 美元，不計盤後波動，該股今年迄今約上漲 65%。