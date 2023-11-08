Meta要求廙告商使用AI生成政治性廣告必須特別註明

Meta Platforms (META-US) 周三 (8 日) 表示，2024 年時廣告商將必須揭露何時使用人工智慧 (AI) 或其他數位方法來更改或創建 Facebook 和 Instagram 上的政治、社會或選舉相關廣告。

全球第二大數位廣告平台 Meta 在一篇博客貼文中表示，它將要求廣告商披露修改或製作的廣告是否將真實的人描繪成沒有做過或說過的事情，或者是否以數位方式製作出現實生活並不存在的人。

該公司還將要求廣告商披露這些廣告是否展示未發生的事件、更改真實事件的鏡頭，甚至描繪真實事件但沒有實際事件的真實圖像、影音或語音記錄。

Meta 在一個多月前宣布擴大廣告商使用 AI 工具製作廣告，但禁止政治廣告商使用生成式 AI 工具；因這些工具可以立即建立背景、圖像調整以及回應簡單文字提示的廣告文案的變體。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下最大數位廣告公司谷歌上周宣布推出類似的圖像客製化生成 AI 廣告工具，並表示計劃透過阻止「政治關鍵字」清單用作提示來將政治排除在其產品之外。

美國國會議員一直擔心利用 AI 在政治廣告中創建虛假描述候選人的內容，以影響聯邦選舉，大量全新的「生成 AI」工具使得製造令人信服的深度偽造變得廉價且容易。

Meta 已經阻止其開放用戶使用的 Meta AI 虛擬助理創建公眾人物的逼真圖像。其最高政策執行長克萊格 (Nick Clegg) 上個月表示，在政治廣告中使用生成式 AI「顯然是一個需要更新規定的領域」。

該公司表示，當數位內容「對廣告中提出的主張、斷言或問題無關緊要或並非實景」時，該公司的最新政策將不會要求披露，包括圖像尺寸調整、裁剪圖像、色彩校正或圖像銳化。