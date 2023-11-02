〈財報〉Airbnb Q3營收高於預期 但Q4財測遜色且恐波動大 盤後挫近3%

Airbnb (ABNB-US) 周三 (1 日) 公布，受匯率利多影響，第三季營收高於預期，但第四季財測低於預期，引起盤後股價挫近 3%。

第四季財測關鍵數據

營收：介於 21.3 億美元至 21.7 億美元 (年增 12% 至 14%) vs. 21.8 億美元 (LSEG 共識預期)

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股獲利 (EPS)：6.63 美元

營收：年增 18% 至 34 億美元 vs. 33.7 億美元 (LSEG 共識預期)

訂房晚數和體驗：年增 13.5% 至 1.132 億晚 (去年同期為 9970 萬晚) vs. 1.129 億晚 (StreetAccount 共識預期)

調整後 EBITDA：年增 26% 至 18.3 億美元

自由現金流：年增 37% 至 13.1 億美元 (去年同期為 9.58 億美元)

第三季純益若含一次性所得稅優惠，達 43.7 億美元。若不包括一次性所得稅優惠，則為 16.1 億美元。去年同期的純益為 12.1 億美元。

Airbnb 在致股東信中表示，第四季波動恐會更大，公司正密切關注可能影響旅行需求的宏觀經濟趨勢和地緣政治衝突。

財務長 Dave Stephenson 表示，現下判斷第四季波動程度還太早了。該公司高層表示，未就特定區域評估財務疲軟狀況。

執行長兼共同創辦人 Brian Chesky 補充，雖然受到紐約市限制法案《Local Law 18》的打擊，日租型物件退出該市，但 Airbnb 仍與世界各地的城市保持著積極的關係。

針對降低消費者住宿成本的舉措，Airbnb 表示：「雖然整個產業都在漲價，但 9 月 Airbnb 上的房源日均住宿費僅 120 美元，較 2019 年僅上升 1%。」

Airbnb 表示，今年稍晚將採取措施，強化在美國和其他 4 個國家上架房源的驗證。