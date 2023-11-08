新興將斥逾18億元 買回4家子公司剩餘股權

散裝航商新興 (2605-TW) 今 (8) 日發布重訊指出，將投入約 5757 萬美元(約新台幣 18.56 億元)，買回旗下 4 家子公司非控制權益股權，預計股權移轉交易生效日為 12 月 1 日，亦即 12 月起有望挹注新獲利動能。

新興說明，預計買回股權的 4 家子公司，公司原先持股就已過半，營收認列方式沒有明顯影響，但可認列獲利會增加，交易生效日為 12 月 1 日，預計第四季開始挹注。

對於散裝市況展望，新興指出，研調機構預期今年鐵礦砂運輸量仍有 3.8% 左右成長，隨著中國需求面轉強，海岬型船舶市場展望正面，預料第四季傳統旺季表現有望優於第三季。

新興全資子公司 Norley Corporation Inc.(樂利公司) 為簡化整體組織架構，提高股權比例，提升現金管理績效，並強化集團經營管理，擬以現金向關係人合資股東收購非控制權益股份。

其中，向 Apex Shipping Company Limited 購入原 80% 持股轉投資子公司 Jetwall Co.， Ltd. 剩餘 20% 股權，每股美元約 147600 元，總股權購買價格為 1476 萬美元。

其次，向 Langham Square Limited 購入原 55% 持股轉投資子公司 Sky Sea Maritime Limited 剩餘 45% 股權，每股約 101244 美元，總股權購買價格為 2278 萬美元。

第三，向 Elim Spring Limited 購入原 55% 持股轉投資子公司 Glory Selah Limited 剩餘 45% 股權，每股約 40133 美元，總股權購買價格為 903 萬美元。

第四，向 Success Investment Limited 購入原 55% 持股轉投資子公司 Victory Navigation Inc. 剩餘 45% 股權，每股約 48889 美元，總股權購買價格 1100 萬美元。

新興表示，經考量，扣除營運所需的剩餘資金足以支應股權購買價格，且所購入標的公司股權和所屬船舶原已由新興控制，整體營運風險不高，看好將藉此更加強化控制力、提升可分配利潤。