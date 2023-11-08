鑽石投資斥2億元參與永笙-KY現增 加速推動細胞治療新藥

鑽石投資 (6901-TW) 繼投資新析生技後，今 (8) 日宣布再斥資 2 億元參與永笙 - KY 現金增資案，支持其加速推動細胞治療新藥進入國際市場。永笙 - KY 也在鑽石投資支持下，順利完成 8.2 億元現金增資，並規劃年底向證交所申請創新板掛牌。

永笙 - KY 為全球前十大臍帶血細胞儲存與細胞治療公司，也是台灣唯㇐擁有美國血液協會 AABB 及世界細胞治療組織 FACT 雙認證，隨著旗下多項細胞治療新藥研發有進展，此次增資 8.2 億元將有助加速推動研發進度。

其中，以自有臍帶血庫資源所開發的異體臍帶血新藥 RegeneCyteR 的美國藥品上市查驗登記審查 (BLA) 已提出申請、美國⾧新冠及台灣脊髓損傷兩項二期臨床試驗正在執行中、台灣急性中風㇐期臨床試驗已完成並準備申請美國二期臨床試驗。

永笙 - KY 今年 5 月與美國免疫細胞治療公司 CytoImmune Therapeutics 簽約合作，永笙將負責供應 CytoImmune 在全球執行異體細胞治療產品開發所需符合美國 FDA 標準的細胞原料，創下台灣與美國細胞治療公司合作的首例。

鑽石投資總經理鄭淑玲表示，異體細胞治療為現今市場趨勢，永笙以科學實證提供全球客戶具成功研發實例的關鍵細胞原料，包括今年 3 月於頂尖期刊《Cell》發表的愛滋病痊癒臨床案例。同時永笙的異體公捐臍帶血庫資源，將有機會成為全球細胞新藥治療的領先者。