客製化、固定尺寸窗簾需求轉強 億豐前三季EPS達13.88元

窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (8) 日公布最新財報，第三季稅後純益 15.86 億元，季增 17.1%，年增 3.28%，單季每股純益 5.41 元；前三季稅後純益 40.69 億元，每股純益 13.88 元。

億豐第三季營收 69.04 億元，毛利率 55.53%，季減 0.39 個百分點，年減 0.62 個百分點，稅後純益 15.86 億元，季增 17.1%，年增 3.28%，單季每股純益達 5.41 元。

億豐前三季營收 195.78 億元，毛利率 55.4%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 40.69 億元，年減 13.45%，每股純益 13.88 元。

億豐指出，第三季客製化窗簾轉為正成長，且各大零售商客戶自 9 月啟動庫存回補，產品組合維持高檔。業外方面，美金定存利息收入、匯兌利益帶來的收益，優於去年同期。

展望第四季，億豐指出，中高價位客製化窗簾仍有市占率增加的空間，正持續擴充墨西哥窗簾產能。歐洲市場經過近一年低迷後，客製化窗簾營收動能也出現反轉跡象，再次回到成長軌道。

至於平價固定尺寸窗簾方面，因應量販店客戶回補庫存需求增加，億豐已加大柬埔寨生產能力。雖然需求看似逐步恢復，億豐仍保持高度警覺，應對全球經濟環境變動。