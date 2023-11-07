三大法人連4買 外資和投信連袂買進優群

台股加權指數今 (7) 日終場上漲 35.59 點，以 16684.95 點作收，成交值縮至 2163.93 億元，創 5 月中旬以來單日交易量低點，三大法人合計在集中市場買超 34.51 億元，呈現連 4 買，不過，成交量能大減，顯示觀望氣氛濃厚，其中，外資和投信同步買超較多的個股是優群 (3217-TW)。

法人分析，一般認為，年底前因隨著終端庫存水位趨於健康、國內總統大選將至，有望見到一波行情，然而，上市櫃業者第三季季報陸續出爐，成績單並不是太好看，再加上新台幣偏弱整理，基本面、資金面均壓抑上漲氣氛，造成盤勢多空膠著拉鋸。

三大法人今日在集中市場買超 34.51 億元，其中，外資買超 17.9 億元，自營商買超 3.58 億元，均呈連 4 買，投信買超 13.03 億元，為連 14 買。

其中，外資買超前 10 大標的依序有復華台灣科技優息 (00929-TW) 達 7000 張，台積電 (2330-TW) 近 6500 張，復華富時不動產 (00712-TW)、優群均超過 5000 張，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 達 4000 張，富喬 (1815-TW)、佳世達 (2352-TW)、義隆 (2458-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 等在 3500 張上下，國泰智能電動車 (00893-TW) 近 3000 張。

而外資賣超前 10 大標的依序為中鋼 (2002-TW) 超過 1.3 萬張，長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW) 均逾 1 萬張，漢翔 (2634-TW) 逾 8000 張，中工 (2515-TW)、群創 (3481-TW) 達 7000 張上，華航 (2610-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 均在 6000 張上，華邦電 (2344-TW) 和開發金 (2883-TW) 近 6000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別有優群達 1600 張，仁寶 (2324-TW) 近 1400 張，彰銀 (2801-TW) 和新日興 (3376-TW)、遠東銀 (2845-TW) 超過 1000 張，良維 (6290-TW) 和宏捷科 (8086-TW) 達 950 張，遠百 (2903-TW) 和華城 (1519-TW) 逾 800 張，合一 (4743-TW) 近 800 張。

投信賣超前 10 大標的有合勤控 (3704-TW)、廣達 (2382-TW)2000 張左右，日月光投控 (3711-TW)、元大高股息 (0056-TW)1600 張上，台燿 (6274-TW) 近 1300 張，中信金 (2891-TW)、鴻海超過 900 張，南亞科 (2408-TW)、技嘉 (2376-TW) 和威盛 (2388-TW) 則超過 800 張。