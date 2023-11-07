美股重點新聞摘要2023年11月07日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/6 盤後)：恩智浦 (NXPI)

中國 10 月貿易收支

澳洲央行利率決策

美股財報 (11/7 盤前)：格芯 (GFS)、Uber(UBER)

美國 9 月貿易收支

WSJ：英特爾為晶片法案補貼潛在大贏家 將獲數十億美元投資國防晶片設施

華爾街日報 (WSJ) 報導，英特爾 (INTC-US) 是美國晶片法案補助的潛在最大贏家，有望獲得數十億美元政府資金，投資於生產美國軍用和情報用晶片的設施，凸顯美國有意藉此降低自東亞、尤其是台灣進口晶片的依賴。閱讀全文...

OpenAI 開發者大會：地表最強模型 GPT-4 Turbo 問世、客製化聊天機器人、GPT Store 登場

微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 周一 (6 日) 在首屆開發者大會推出迄今為止最強大的新款人工智慧 (AI) 模型 GPT-4 Turbo，同時新增讓客戶能夠創造自定義版本的 ChatGPT 聊天機器人，此外該公司還降低企業與開發商的軟體使用費用。閱讀全文...

恩智浦本季獲利展望佳 看車用、工業需求穩健

車用晶片商恩智浦半導體 (NXPI-US) 本季獲利展望優於華爾街預期，看好汽車市場的韌性與工業需求的穩定，幫助抵銷其他主要市場的疲軟表現。閱讀全文...

美企財報季營收創四年來最慘澹 美國消費趨勢疲軟

美國企業在這次財報季公布四年來最慘澹的營收報告，這一跡象表明，日益疲軟的消費者需求正在限制企業進一步提高價格能力。閱讀全文...

Fed 理事庫克：美債殖利率攀升與貨幣政策前景無關

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周一 (6 日) 並未對貨幣政策發表評論，但指出近期美國長期公債殖利率上升似乎並非受投資人對進一步的升息預期推動。她還說自己目前正在密切留意非銀行金融機構的弱點，因為 Fed 政策給經濟降溫，導致金融環境收緊。閱讀全文...