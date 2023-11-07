〈紐約匯市〉美元自近兩個月低點反彈 市場聚焦Fed官員發言

美元兌歐元周一 (6 日) 小幅走高。對聯準會 (Fed) 完成升息的預期升溫，稍早一度使美元兌歐元貶至近八周低點，市場將關注 Fed 官員本周的談話，尋找與利率政策有關的訊息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.25%，至 105.29。DXY 盤中一度貶至 9 月 20 日以來最低，隨後自低點反彈。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於本周三 (8 日) 和周四 (9 日) 發表談話，市場焦點放在他的演說是否維持上周會議後發表的偏鴿基調。投資人也將評估本周其他官員的發言，了解他們對進一步升息的看法。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「即使上周的會後聲明顯示央行官員立場一致，我認為鮑爾的觀點並沒有獲得廣泛認同，我們可能會看到聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的鷹派和鴿派之間開始出現分歧。」

上周五 (3 日) 公布的美國 10 月非農，加深了人們對於美國經濟放緩的預期，可望繼續支持 Fed 維持利率不變。

Rai 表示，下周出爐的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告，將成為市場判斷 Fed 是否需要再次升息的最佳依據。若 CPI 疲軟，焦點將轉向明年的寬鬆政策定價；若數據強勁，美元兌其他幾種貨幣可能出現逢低買盤。

歐元自近兩個月高點回落，下跌 0.1% 至 1.0719 美元。相對美國來說較為疲軟的歐元區經濟，可能限制歐元進一步上漲。

Nordea 資深外匯策略師 Dane Cekov 表示：「短期內美元可能走軟，但歐元要持續上揚，必須從某處獲得一些動能。」

周一一項調查顯示，因服務業活動進一步減弱，歐元區上月商業景氣加速滑落，陷入衰退的可能性愈來愈大。

美元兌日元上漲 0.48% 至 150.06 日元，止步連三貶。Cekov 認為，日元必須處在 155 關卡附近，才會讓日本當局考慮出手干預匯率。

澳幣盤中觸及三個月高點後下滑，截稿前貶 0.3% 至 0.6487 美元。在連續四次政策會議保持利率穩定後，市場預估澳洲央行周二將升息 1 碼，使政策利率達到 4.35%。

截至台灣時間周二 (7 日) 約 6:00 價格: