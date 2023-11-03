美股大漲 中國服務業景氣回升 A股港股同步勁漲

中國 A 股三大指數周五（3 日）早盤均大漲逾 1%，港股漲幅也擴大至 2%，利多是美股周四收盤勁揚逾 560 點，寫下 6 月以來最佳單日表現，且在十一小長假助攻下，中國 10 月服務業景氣回升。

滬指周五早盤漲逾 1%，深成指漲 1.47%，創業板指驟漲 1.7%。香港恒生指數與恒生科技指數的漲幅也都達到 2%。

市場預測美國聯準會（Fed）緊縮周期接近尾聲，加上市場對企業財報普遍正面反應，帶動美股周四強勢收紅， 道瓊指數大漲 564.5 點，三大指數的漲幅均超過 1.7%。

《財新網》周五發布的數據則顯示，10 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 50.4，較 9 月上升 0.2 個百分點。

10 月財新製造業 PMI 回落 1.1 個百分點至 49.5，再度回落至榮枯線以下。由於製造業景氣下降幅度大於服務業景氣回升幅度，10 月財新綜合 PMI 下行 0.9 個百分點至 50。

財新製造業 PMI、綜合 PMI 與國家統計局 PMI 走勢一致，財新服務業 PMI 的數據更好。

統計局近日公布的數據顯示，10 月製造業、服務業 PMI 分別回落 0.7 個、0.8 個百分點至 49.5、50.1；綜合 PMI 為 50.7，較 9 月低 1.3 個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10 月財新綜合 PMI 續寫今年來新低，需求略有增加，就業連續兩個月收縮，市場信心繼續下降，製造業景氣比服務業差。

王喆說，第 3 季經濟出現築底回升跡象，但經濟恢復基礎仍不穩固。