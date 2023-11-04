〈美股盤後〉美10月非農就業「驟冷」標普升破50日均線 迎去年11月來最佳周

勞動市場和服務業降溫，強化聯準會 (Fed) 結束升息周期的觀點，美債殖利率下滑，恐慌指數 VIX 出現 21 個月來最大 5 天跌幅，美股主指週五 (3 日) 續揚，蘋果財測不佳而走低。

標普 500 指數週五升至 50 日均線上方，該指數週漲幅高達 6%，創下 2022 年 11 月以來表現最佳的一週。

數據方面，美國服務業擴張速度為 5 個月以來最弱，10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8，低於經濟學家預期的 53。

同時，美國就業成長放緩，失業率升至近 2 年高點。繼 9 月下調非農就業人數 29.7 萬人之後，10 月非農就業人數增加 15 萬人，失業率攀升至 3.9 % ，月薪成長放緩。

該報告公布後，10 年期美債殖利率週五下跌 16 個基點至 4.51%。2 年期美債殖利率下跌 12 個基點至 4.86%。

政經方面，聯邦公開市場委員會週三投票決定利率按兵不動，維持在 22 年來的高點。聯準會主席鮑爾表示，聯準會是否需要再次升息是一個懸而未決的問題，並且正在「謹慎行事」，這一評估通常表明聯準會不願在短期內升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五指出，十月份就業報告顯示就業市場逐漸降溫，這將受到那些希望聯準會停止升息的人的歡迎。他對是否再次升息的看法將更多地取決於通膨報告。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，雖然招募放緩對央行來說是個好消息，但他不想對一個月的數據反應過度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 指出，聯準會有時間觀察經濟如何發展，並在利率變動時保持耐心。

CME 的 FedWatch 工具的數據，交易員週五預計聯準會在下次會議上不升息的可能性為 95%，較前一天上漲約 15%。

地緣政治方面，美國眾議院週五以 342 比 69 的票數通過一項法案，旨在擴大對伊朗石油制裁。

美股週五 (3 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收黑，對利率敏感的房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.26%；Meta (META-US) 上漲 1.20%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.52%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.38%。

道瓊成分股普遍收高。高盛 (GS-US) 上漲 4.42%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.84%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.14%；Nike (NKE-US) 上漲 1.88%；聯合健康 (UNH-US) 跌 0.98%。

費半成分股普遍齊揚。高通 (QCOM-US) 上漲 1.84%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.45%；美光 (MU-US) 上漲 3.04%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.90%；AMD (AMD-US) 上漲 4.10%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.98%。

台股 ADR 全數走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.45%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.52% 至每股 176.65 美元，蘋果週四盤後公布 2023 年度第四季 (截至 2023 年 9 月 30 日為止) 財報， iPhone 銷量增至 438 億美元，略高於預期，創 9 月 iPhone 銷售新紀錄。服務營收首次超過 220 億美元，但該公司對其增長前景持謹慎態度，預計 iPad 和可穿戴設備的銷售將「大幅放緩」。

西門子 (SIEGY-US) 小漲 0.13% 至每股 68.40 美元。西門子將投資 5.1 億美元德州沃思堡建造一座工廠，生產為工廠和資料中心供電的設備，以擴大在北美的供應鏈。

蔚來 (NIO-US) 勁揚 5.65% 至每股 8.23 美元。由於面臨日益激烈的競爭，公司計劃裁員 10%，以提高效率並降低成本。

Coinbase (COIN-US) 開低走高，收紅 1.42% 至每股 85.80 美元。全美最大的加密貨幣交易所連續第 7 季虧損，其交易量和在其平台上交易的人數下降。

投資人慶祝線上旅遊服務公司 Expedia 第三季財報告捷，每股純益及營收勝預期，Expedia (EXPE-US) 暴漲 18.84% 至每股 112.71 美元。

經濟數據

美國 10 月非農新增就業人數報 15 萬，預期 18 萬，修正後前值 29.7 萬

美國 10 月失業率報 3.9%，預期 3.8%，前值 3.8%

美國 10 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 4.0%，修正後前值 4.3%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

美國 10 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.8%，前值 62.8%

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 50.6，預期 50.9，前值 50.1

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 報 50.7，預期 51.0，前值 51.0

美國 10 月 ISM 非製造業指數預期 53.0，前值 53.6

華爾街分析

Key Private Bank 投資長 George Mateyo 表示：「這些趨勢證實了聯準會暫停的決定，還強調了不太熱、不太冷的背景，這將受到近期一直擔心經濟過熱的投資人歡迎。」

City Index 與 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「就業報告進一步強化聯準會已達到利率峰值的預期。」

嘉信理財英國董事總經理 Richard Flynn 稱：「投資人將把非農就業疲軟報告解讀為勞動市場需求放緩的跡象。對於聯準會鮑爾來說，寬鬆的勞動力市場是放棄進一步升息的另一個原因，投資人可能將其視為一線希望。」

獨立顧問聯盟投資長 Chris Zaccarelli 研判：「就業報告對於風險反彈來說是完美的報告。鑑於就業成長正在放緩，失業率略有上升，這種數據將使聯準會利率政策按兵不動，在聯準會不採取更激進的措施的情況下，股債市場價格都應該走高。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主