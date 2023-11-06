信驊Q3獲利季增13% 10月營收寫今年新高

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (6) 日公告第三季財報與 10 月營收，受惠客戶需求逐步回溫，稅後純益 2.7 億元，季增 12.52%，年減 54.85%，每股稅後純益 7.16 元，累計前三季 18.46 元。

信驊今日也同步公布 10 月營收，由於通用伺服器歷經一年庫存調整，伺服器遠端管理晶片 (BMC) 需求也開始回升，帶動信驊 10 月營收達 3.24 億元，為今年以來新高，月增 0.65%，年減 37.34%，累計前 10 月營收 24.7 億元，年減 43.87%。

展望後市，除了通用伺服器回溫與 AI 伺服器續強外，由於英特爾 (INTC-US) 有意強化伺服器安全架構，信驊今年新推的 PFR 安全 SOC 也可望獲採用，預計明年第四季開始貢獻營收，此外，信驊今年僅 1 家 mini BMC 客戶，預計明年將增加至 4-5 家，並在明年上半年陸續出貨，挹注明年營運。

信驊第三季營收 7.97 億元，季增 17.21%，年減 39.03%，毛利率 62.48%，季減 3.15 個百分點，年減 2.26 個百分點，營益率 33%，季增 1.39 個百分點，年減 12.35 個百分點，稅後純益 2.7 億元，季增 12.52%，年減 54.85%，每股稅後純益 7.16 元。

信驊前三季營收 21.46 億元，年減 44.74%，毛利率 64.05%，年減 1.14 個百分點，營益率 32.04%，年減 15.14 個百分點，稅後純益 6.97 億元，年減 57.24%，每股稅後純益 18.46 元。