信驊Q2純益季增近3成 上半年賺逾一股本

股后信驊 (5274-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，由於伺服器產業拉貨力道些微回溫，稅後純益 2.4 億元，季增 29.01%，年減 57.28%，每股稅後純益 6.37 元，累計上半年達 11.3 元。

信驊第二季營收 6.8 億元，季增 1.64%，年減 52.29%，毛利率 65.59%，季增 1.35 個百分點，年增 0.41 個百分點，營益率 31.62%，季增 0.33 個百分點，年減 17.09 個百分點，稅後純益 2.4 億元，季增 29.01%，年減 57.28%，每股稅後純益 6.37 元。

信驊上半年營收 13.49 億元，年減 47.66%，毛利率 64.94%，年減 0.42 個百分點，營益率 31.45%，年減 16.66 個百分點，稅後純益 4.27 億元，年減 58.59%，每股稅後純益 11.3 元。

展望後市，儘管現階段市場皆關注 AI 伺服器，但由於信驊業務與傳統伺服器有較大關聯，下半年受雲端大廠將資本支出轉向投入 AI 伺服器，傳統伺服器市場受排擠效應，下半年營運表現也受干擾。

不過，信驊看好，AI 伺服器所需的 BMC 數量高達 3 至 4 顆，相比傳統伺服器需求更大，對信驊營運有正面助益，營收也可望更多元化。