元富證搶數位原生客群 新理財app上線

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (6) 日指出，為積極搶攻數位原生客群，推出自行研發的行動投資理財平台「好富投」APP，除了報價、交易、帳務、盤後資訊服務全面升級，更開放非客戶使用社群帳號登入體驗，力拚成為投資人的下單首選 APP。

元富證券總經理張清發表示，數位轉型沒有終點，多年來，元富持續開發便捷強大的數位工具，全力加速朝數位金融首選品牌的方向邁進，此次透過大數據分析、AI 演算技術、敏捷式開發架構，耗時 8 個月打造出好富投 APP。

元富內部調查顯示，數位原生世代對證券下單系統的需求，更重視介面操作直覺性、畫面設計美觀性，以及個人化編輯的自主性。

元富證進一步說明，好富投 APP 全面優化投資旅程，主推五大特色亮點，第一首頁整合帳務概況、常用功能、主題投資、活動資訊，獲取常用功能與資訊。

第二，可依個人的投資偏好選擇「存才富」或「聰明沖」，存才富精選四大存股主題懶人包。

第三，整股、零股下單一鍵切換、抽屜式五檔報價獨家呈現。

第四，提供適合手機瀏覽的帳務查詢畫面，解決過去需左右滑動的表格模式。

第五，具備券商獨家個股健診、大單控盤、AI 分析等不同面向的分析，幫助投資人輕鬆判斷股價趨勢、調整策略布局、提高獲利機率。

元富證券近期再度榮獲第三屆「數位金融獎」金質獎殊榮；財富管理更連續 7 年獲今周刊財富管理評鑑的肯定；元富投顧則連續 3 年蟬聯《金曜獎》盈餘預估準確獎第一名。