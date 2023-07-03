信驊董座林鴻明獲《機構投資者》評選為亞洲科技半導體最佳CEO

美國知名財經媒體及研究機構《機構投資者（Institutional Investor）》日前公布「2023 年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，信驊 (5274-TW) 在「科技半導體領域」類榮獲第一名，董事長暨總經理林鴻明先生並獲選亞洲最佳 CEO，也是台灣唯二獲此殊榮的企業領導者。

信驊同時並獲得「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」、「最佳 ESG」及「最佳投資人關係團隊」等獎項。

今年《機構投資者》共邀請 5660 名買方基金經理和 814 名賣方分析師參與調查，評選標準涵蓋參評公司的多個核心領域，包括財務披露、針對投資者的服務與溝通、ESG(環境、社會與公司治理) 以及 CEO、CFO 和投資者關係的表現。

信驊首次在科技半導體領域類奪得多項第一，顯示信驊近年在永續及公司治理等各面向的努力獲得肯定。

信驊日前也發佈 2022 年永續報告書，揭櫫過去一年在永續領域之努力以及成果，向社會大眾闡述信驊科技在永續管理面的實踐。針對環境議題方面，2023 年 2 月正式簽署成為「氣候相關財務揭露」(TCFD) 的支持者，成為臺灣半導體產業中 11 家支持者之一。

信驊同時也著手規劃淨零減碳路徑以及減碳策略，回應重要客戶及合作夥伴期待，響應 SBTi SME 科學基礎減量目標倡議，並擬訂企業減碳方案，購置再生能源。

為強化內控及落實公司治理，信驊遵循最高從業道德標準來檢視公司營運，今年更導入委由第三方公正單位勤業眾信及公司董事會獨立董事所管理的匿名舉報系統，所有信驊科技之利害關係人均可透過此一透明公開管道協助公司持續邁向永續經營。

信驊強調，未來公司將繼續在半導體產業鏈中扮演著負責任一員，藉由接軌最新國際趨勢及永續性報導之準則，每年進行 ESG 執行並進行資訊全面揭露，同時期許公司在企業永續的道路持續邁進。