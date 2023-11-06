臻鼎Q3轉盈、前三季每股賺2.84元 本季營收估雙位數成長

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (6) 日公布最新財報，第三季較第二季虧轉盈，稅後純益 212.71 億元，單季每股純益 2.4 元，每股純益 2.4 元；2023 年前三季稅後純益 26.85 億元，年減 71.72%，每股純益 2.84 元。臻鼎 - KY 預期，第四季營收將季增雙位數。

臻鼎 - KY 同時公布 10 月營收爲 208.74 億元，月增 17.1%，年減 1.49%，累計前 10 月營收爲 1178.75 億元，年減 15.59%。

臻鼎 - KY 第三季營收爲 419.19 億元，毛利率 20.47%，季增 11.45 個百分點，年減 5.5 個百分點，稅後純益 212.71 億元，單季每股純益爲 2.4 元，年減 54.44%，每股純益 2.4 元。

臻鼎 - KY 前三季營收 970.02 億元，毛利率 16.27%，年減 5.66 個百分點，前三季稅後純益 26.85 億元，年減 71.72%。每股純益 2.84 元。

臻鼎 - KY 表示，第三季進入傳統旺季，四大產品應用營收同步季增，不僅行動通訊與電腦消費季增逾 8 成，同時 IC 載板及汽車 / 基地台 / 伺服器營收亦雙位數季增，產能利用率維持高檔。在營收回溫下，第三季毛利率回到 20.47%，符合過往傳統旺季表現，每股盈餘為 2.4 元。臻鼎預期，今年第四季與過往季節性相同，仍將是行動通訊客戶新品出貨高峰，營收可望持續季增雙位數。

臻鼎 - KY 指出，隨著高階車載板去年起進入量產，同時 AI 伺服器核心主板也通過客戶認證，後續在產品陸續量產下，預期未來 5 年車用與伺服器相關營收之年複合成長率都將達雙位數。

臻鼎 - KY 因應客戶相關需求，計畫於泰國巴真府設立新廠，第一期總投資金額為 2.5 億美金，公司將於 12 月 12 日舉行動土典禮，並規劃 2025 年上半年試生產。

IC 載板方面，臻鼎強調，隨著多數 BT 載板客戶庫存天數回到約略正常水位，且公司在耕耘記憶體重要客戶有所斬獲，公司正向看待 BT 業務回溫。ABF 載板仍待客戶庫存調整，整體可望在年底觸底回升，2024 年稼動率可望逐季走高。

臻鼎 - KY 表示，仍看好產業中長期發展趨勢，因此今年在逆境中持續投入研發與資本支出，投資步調並未停歇。