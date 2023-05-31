〈台北國際電腦展〉信驊推兩大新品 非BMC營收比重衝1成

股王信驊 (5274-TW) 今年參與 COMPUTEX 展出兩項新品，營運長謝承儒今 (31) 日指出，Cupola360 目前已導入客戶工廠端，本季進入量產，第三季起放量出貨，有信心今年非 BMC 營收比重達 1 成，且隨著企業越趨重視資安議題，也推出與自家 BMC 搭配的 PFR 安全 SOC，本季已開始量產。

謝承儒指出，信驊 Cupola360 應用場景正從視訊會議拓展至智慧工廠，隨著工廠規模擴大化、地點多元化，急需 AI 監控應用，公司透過拼接四個鏡頭畫面，並串聯多個全景影像，打造零死角視覺體驗，可讓客戶實現實境巡檢。

謝承儒補充，由於 Cupola360 解決方案可直接取代三到四台單視角攝影機及相關線材，還有電費、人力成本等，成本節省至少 50% 以上，目前也已獲鴻海 (2317-TW) 與華碩 (2357-TW) 採用。

另外，由於企業重視資訊安全，信驊為協助客戶有效防範惡意攻擊，也推出安全防護晶片，其採用 55 奈米製程，可搭配自家 BMC 晶片一同出貨，目前幾乎所有 ODM 廠皆已採用。

信驊補充，公司長年與伺服器平台軟體 (BIOS/BMC) 夥伴合作，也透過開源運算計畫 (OCP) 參與，體認到伺服器平台韌體安全痛點，因此特地研發與 BMC 晶片搭配的 PFR 安全性系統單晶片 AST1060，採用硬體信任根 (Root of Trust)，本季已開始量產出貨。