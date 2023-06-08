AI伺服器貢獻有限 外資下調信驊評等與目標價

外資今 (8) 日出具報告指出，市場看好 AI 將帶動信驊 (5274-TW) 伺服器 BMC 需求，但現階段股價已大幅反映未來潛力，且短期雲端供應商因轉向投資 AI 伺服器，也可能壓抑下半年 BMC 需求，因此將信驊評等調降至中立，目標價也自 3200 元砍至 2945 元。

外資指出，市場預期生成式 AI 將推升 GPU 伺服器與 BMC 內含量，進一步支撐信驊股價今年漲幅達 67%，是今年為止台灣半導體業表現最好的公司之一。

不過，儘管信驊技術具領先地位以及未來 BMC 需求將呈現結構性成長，但目前股價可能已反映未來兩到三年 AI 伺服器對 BMC 需求擴張的潛力，市場推估未來每盒 GPU BOX 需搭載 3-5 個 BMC，但目前主流設計僅 1 個。

外資認為，短期由於雲端服務供應商轉向投資 AI 伺服器，可能對一般伺服器產生排擠效應，並對下半年的 BMC 需求構成壓力，因此決定下調目標價與評等。

外資分析，如果宏觀條件優於預期，將推動雲端與企業支出強勁復甦，一般伺服器可能會提早在下半年或明年顯著恢復，或是 AI 伺服器以更快的速度增長，目前預測 2024/2025 年生成式 AI 伺服器滲透率 1%/2.4%，在樂觀情況下則為 1.6%/3.7%；也看好 Mini BMC 和安全晶片等新品採用將挹注營運。

但市場同樣具有下滑風險，如一般伺服器需求降溫更顯著，或是 AI 伺服器對 BMC 需求低預期，甚至是英特爾 (INTC-US) 下一代 CPU 平台 Oak Stream 推出的時間點，都可能導致信驊產品貢獻營收的時程。