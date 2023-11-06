東洋抗黴藥分潤金挹注 10月、累計營收雙創新猷

東洋 (4105-TW) 今 (6) 日公告營收，受惠微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 分潤金進帳，加上認列部分公費流感疫苗，推升 10 月營收達 6.5 億元，月增 10.79%、年增 30.47%；前 10 月營收 45.1 億元，年增 12%，單月、累計營收雙創新高。

東洋透過授權引入新藥與自製困難學名藥的雙引擎，推升營運穩健向上，其中授權引入新藥除了代理流感疫苗外，今年也引進 65 歲以上成人專用佐劑流感疫苗，以及鎮靜麻醉新藥 Remimazolam。

自製困難學名藥方面，東洋旗下微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 今年初在美展開銷售，該產品在美國銷售進展順利，整體成長動能將延續至明年，除了有助營收成長外，也將優化整體毛利率表現。

東洋第三季毛利率 65.77%，季增 5.57 個百分點、年增 3.22 個百分點；營益率 35.20%，季增 8.73 個百分點、年增 7.38 個百分點；稅後純益 3.76 億元，季增 21.91%、年增 11.33%，每股純益 1.51 元。

東洋前三季毛利率 62.48%，年增 0.24 個百分點；營益率 34.37%，年減 2.02 個百分點；稅後純益 9.24 億元，年增 8.71%，每股純益 3.71 元。